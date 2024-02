Samsung Galaxy S24 Ultra review: tilt smartphone-ervaring naar nog hoger niveau

Van buiten lijkt de Galaxy S24 Ultra misschien niet de meest spannende telefoon. Van binnen is de smartphone echter voorzien van de nodige verbeteringen en mogelijkheden. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Onze bevindingen lees je in de Samsung Galaxy S24 Ultra review.

Galaxy S24 Ultra review

Ieder jaar komt Samsung met haar nieuwe high-end smartphonereeks. Dit jaar is dat de Galaxy S24-serie, die bestaat uit drie modellen. In de afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy S24 Ultra op bezoek gehad. Een smartphone vol AI, fijne verbeteringen en de nieuwste Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Weet de Galaxy S24 Ultra een nog betere score neer te zetten dan zijn voorganger, de Galaxy S23 Ultra? Dat nemen we met je door in deze uitgebreide review van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Verkooppakket

De tijd dat de doos van je telefoon vol zat met extra goodies en randzaken ligt toch wel achter ons. Zeker bij Samsung. De inhoud van het pakket beperkt zich tot het toestel zelf, een simnaald en wat papierwerk. Een hoesje, kabel en oplader is voor eigen rekening.

Design en interface

Het ontwerp van de Samsung Galaxy S24 Ultra komt bekend voor als je de Ultra-toestellen van Samsung kent. Het design ervan is namelijk nooit veel veranderd. Hoewel de Galaxy hetzelfde lijkt als zijn voorgangers, is er toch wezenlijk wel iets anders. Er is namelijk gekozen voor een plat scherm, in plaats van een scherm dat doorloopt aan de zijkanten. We merken geen grote verschillen in het dagelijks gebruik daarin, maar de redenering van Samsung om de S24 Ultra te voorzien van een plat scherm, is logisch. Het werkt namelijk net wat prettiger met de S Pen. Ik vind het toestel ondanks zijn grootte wel prettig in de hand liggen. Door het gebruik van titanium voelt hij ook niet overdreven zwaar, al kan dat wel net schelen welk toestel je gewend bent qua omvang en gewicht. Daarbij is er minder schermoppervlakte aan de zijkant, wat het toestel wat duurzamer maakt. Liever schade aan de zijkant, dan aan het scherm zelf.

De linkerkant is leeg, rechts van het toestel vinden we de volumetoets en de power-button. De sleuf voor de simkaart is aan de onderzijde geplaatst, net als de speaker en de USB-C poort. Daar vinden we ook de befaamde S Pen terug. Zit de telefoon strak in je zak, dan wil het nog weleens gebeuren dat de S Pen eruit klikt, maar gelukkig zijn we deze nog niet kwijtgeraakt.

Interface

Ben je al een Samsung gewend, dan zullen er niet direct veel dingen anders zijn in de bediening. De interface wijst zich vanzelf, al kan het menu nog wel een beetje onoverzichtelijk zijn. Dit omdat de applicaties standaard gesorteerd zijn op tijd van installatie. Gelukkig kun je het menu wel weer sorteren op alfabetische volgorde. De One UI 6.1 skin van Samsung heeft daarbij nog steeds verschillende handige opties en mogelijkheden. Denk aan Edge Lighting waarmee je op een handige manier geattendeerd wordt op meldingen. Verder kun je aan de slag met het Always On Display en zijn er tal van andere handige zaken terug te vinden in de interface.

Communicatie en connectiviteit

Je kunt de Samsung Galaxy S24 Ultra met twee simkaarten gebruiken. Het vlaggenschip van Samsung kan ook overweg met eSIM, wat weer handig kan zijn als je een verre reis gaat maken. Aan boord vind je natuurlijk WiFi (inclusief WiFi 7), locatiebepaling en natuurlijk Bluetooth 5.3. De gesprekskwaliteit is erg goed en er is eigenlijk niets op aan te merken, precies zoals je mag verwachten bij een smartphone van deze prijs.

Samsung levert nog steeds twee browsers op haar toestellen. Wat overbodig, maar zo is er wel voor ieder wat wils. Naast Chrome of Samsung Internet kun je ook nog zelf een browser van je keuze downloaden uit de Google Play Store. De browser van Samsung is met de komst van de S24-serie voorzien van een aantal AI-functies. Zo kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld met een druk op de knop een samenvatting van een artikel te krijgen. Naast een samenvatting kun je ook kiezen voor een vertaling. Echter lijkt het maken van een samenvatting niet altijd even lekker te werken.

Camera

Samsung heeft een naam hoog te houden met de camera van het toestel. Dat zien we dan ook terug bij de Samsung Galaxy S24 Ultra. De telefoon is voorzien van een uitgebreide camera-opstelling. Dit is een 200 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en tweemaal een telelens van 50MP en 10MP. Dit zorgt er samen voor dat je maximaal 5-10x optisch kunt inzoomen en 100x digitaal kunt inzoomen. De nodige opties zoals RAW, HDR en beeldstabilisatie zorgen ervoor dat je onder iedere omstandigheid een mooie foto moet kunnen maken.

De camera-app is van Samsung zoals we die min of meer wel gewend zijn. Dit betekent een logische indeling met opties en mogelijkheden. Daardoor kan het soms wel even zoeken zijn naar de juiste optie, want vooral het menu met camera-instellingen biedt nog een reeks mogelijkheden en opties.

Een aandachtspunt bij camera’s van Samsung is toch wel dat het soms wat moeite heeft met bewegende objecten, en dit zien we ook terug bij de Galaxy S24 Ultra. Een foto van een bewegend kind of een langslopende kat kan al een hele uitdaging zijn voor de telefoon, en dat is toch iets wat je niet meer verwacht voor 1500 euro. Daarbij is de groothoeklens in donkere omgevingen van mindere kwaliteit, waarbij veel ruis optreedt.

We hebben de camera van de Samsung onder verschillende omstandigheden getest. Wat ons duidelijk is opgevallen, is dat Samsung steeds minder gekozen lijkt te hebben voor de oververzadigde kleuren in foto’s, wat Samsung jarenlang heeft gehad. Een verbetering die we toejuichen. Hierdoor zijn beelden veel realistischer. Maar ben je een wat ouder Samsung-toestel gewend, dan kan het zomaar zijn dat je ze juist grauwer vindt ogen. Foto’s met 10x zoom genomen zien er ook nog erg scherp uit en ook de nachtfoto’s zien er goed uit bij de Samsung.

De foto’s die we met de Galaxy S24 Ultra hebben gemaakt, hebben we voor je verzameld in ons digitale fotoalbum.

Overigens zien we ook als we de camerakwaliteit met andere toestellen vergelijken, dat er nog wel kleine verschillen zichtbaar zijn. Zo lijkt de doortekening bij de OnePlus 12 in onderstaande foto beter. Bij de foto van het gemeentehuis vinden we die van de S24 wat grauwer dan die van de OnePlus.

AI in galerij

Dankzij AI vind je verschillende extra functies en toepassingen in de galerij-app van de Galaxy S24 Ultra. Je kunt bijvoorbeeld reflecties verwijderen, of schaduwen. Dat laatste lijkt niet altijd even goed te werken. Een andere optie is om objecten weg te halen. We kiezen ervoor om een bootje weg te halen uit de Delftse grachten. Ook dat werkt niet altijd even lekker, want AI tekent een nieuw bootje ervoor terug. Het verplaatsen van de brievenbus links in beeld, naar rechts werkt beter. Het is niet vlekkeloos, maar best aardig.

Er zijn nog verschillende andere functies en bewerkingen die middels AI uitgevoerd kunnen worden. Een foto kan bijvoorbeeld dynamischer gemaakt worden met de remasterfunctie. Ook kan je een foto rechttrekken zonder dat details verloren gaan. De ontbrekende stukjes worden dan ingevuld door AI, en dat werkt best wel aardig goed. Duidelijk is dat AI veel leuke functies biedt, maar het is niet vlekkeloos.

Videocamera

Niet alleen op het gebied van fotografie kun je de Galaxy S24 Ultra vertrouwen, ook de videocamera levert mooie resultaten af. Zelfs ingezoomd kun je het kenteken bijvoorbeeld van een voorbijrijdende auto lezen. Ontzettend scherpe beelden maak je met de S24 Ultra. Je kunt in verschillende resoluties en met verschillende framerates filmen. Denk aan 8K met 30fps, of in UHD en Full-HD met 30 en 60fps.

Multimedia

Het mag voor zich spreken dat de Samsung Galaxy S24 Ultra zich uitstekend leent voor het bekijken van films en het luisteren van muziek. In beide gevallen doet de telefoon het erg goed, met een goede beeld- en geluidskwaliteit. Het volume kan lekker hard en klinkt ook op vol volume prettig om naar te luisteren.

Prestaties en updatebeleid

Als enige toestel in de Galaxy S24-serie wordt de Galaxy S24 Ultra (in Europa) geleverd met de Snapdragon 8 Gen 3 chipset. De andere S24-modellen, de Galaxy S24 en S24+, verschijnen met een nieuwe Exynos chipset van de fabrikant zelf. De processor kan taken vlot bijhouden en vertragingen of lags hebben we in de afgelopen weken niet gemerkt. Zo hoort het.

Updates voor Galaxy S24 Ultra

Over het updatebeleid kunnen we kort zijn bij de Samsung Galaxy S24 Ultra. Zeven jaar lang krijg je updates. Android- en beveiligingsupdates. Hiermee behoort het samen met Google tot de fabrikanten met de beste belofte voor Android-updates. En dit terwijl Samsung het eerder al vijf jaar lang aanbood.

AI

We hebben in de Samsung Galaxy S24 Ultra review al verschillende AI-functies besproken. Bijvoorbeeld in de galerij en in de browser. Er zijn op nog meer gebieden AI-functies te vinden. Zo is het mogelijk om een telefoongesprek te voeren in een andere taal, waarbij AI direct voor je het gesprek vertaalt. Dit gebeurt realtime en de AI-stem neemt dan het gesprek over. Helaas is deze, net als verschillende andere functies, nog niet in het Nederlands beschikbaar, al moet dat ‘later dit jaar’ wel gebeuren.



Dan is er nog Circle Search. Even de homebalk/knop ingedrukt houden, een cirkel tekenen om waarover je meer wilt weten en de Samsung doet de rest. Het is een optie die nu ook op de Pixel-modellen is te vinden, zoals de Pixel 8 Pro. Het werkt goed en kan handig zijn als je wilt weten welke plant je nou eigenlijk hebt gekocht, of als je wilt weten waar je het tafeltje uit het woonprogramma kunt halen. Bij vergaderingen of meetings kan de notulist wat anders gaan doen, want dankzij de spraakrecorder kan een transcriptie gemaakt worden, ook met verschillende sprekers. AI maakt de aantekeningen voor je.

Samsung heeft in de Toetsenbord-app ook verschillende functies voor je toegevoegd. Je krijgt hierbij de optie om de spellingscorrectie uit te voeren. Een andere interessante toevoeging is om de schrijfstijl aan te passen. Met een druk op de knop kan AI, als het niet te ingewikkeld is, de getypte tekst veranderen naar een beleefde, professionele, luchtigere of een andere schrijfstijl.

De notitie-app biedt opties zoals het maken van een samenvatting of een recept netjes voor je op een rijtje zetten in bulletpoints. De mogelijkheden zijn dus zeker wel nuttig, maar lang niet iedere functie zal dat voor iedere gebruiker zijn. Het is daarnaast ook niet helemaal duidelijk wat Samsung qua betaling met de AI-functies gaat doen. Duidelijk is dat tot en met 2025 de AI-functies zijn, maar het wordt volgens de berichten niet uitgesloten dat er later een betaalmuur komt. Al heeft Samsung hier nu nog niets over gezegd.

S Pen

Zeg je Galaxy Ultra, dan zeg je ook S Pen. Deze vind je dan ook weer terug bij dit S24-model. Wij hebben hem eigenlijk heel weinig gebruikt. Dat zegt niets over de S Pen zelf, maar over het type gebruiker. Maak je veel aantekeningen of ben je graag creatief, dan zal je de S Pen zeker vaker gebruiken. Ook voor bijvoorbeeld (foto-)bewerkingen of het maken van screenshots biedt de S Pen een aantal handige toevoegingen.

Accu

Waar bij de S24 en de S24+ de accucapaciteit groeide ten opzichte van zijn voorgangers; dat is bij de Galaxy S24 Ultra niet het geval. Dat betekent niet dat je het met een kleine accu moet stellen bij de Ultra. Het toestel biedt namelijk een flinke 5000 mAh batterij. Grote verschillen met de Galaxy S23 Ultra merk ik niet op, en dat betekent dat je lang met je smartphone kunt doen. Met gemiddeld gebruik komen we uit op twee dagen gebruik, met een schermtijd van 5-6 uur. Doe je het rustiger aan, dan kun je er nog wel net wat meer uitpersen.

Het opladen gaat nog altijd met een maximale kracht van 45W. Hiermee loopt het nog steeds wat achter op de concurrenten. Zo biedt OnePlus de OnePlus 12 aan met 100W laden. Echter omdat het toestel zo lang meegaat op een acculading is het niet direct een nadeel, maar we hadden hier toch wel wat meer vooruitgang in mogen verwachten van Samsung.

Concurrenten

De markt met concurrenten is flink. Niet alleen in de Android-stal. Zo is er de Apple iPhone 15 Pro Max, die zich in onze iPhone 15 Pro Max review al goed heeft bewezen. Een solide besturingssysteem (iOS) en een erg goede batterijduur maken het toestel een geduchte concurrent. Wil je liever bij Android zelf blijven en heb je niet per se de S Pen nodig, dan kun je een paar honderd euro besparen door voor de Galaxy S24+ te gaan. Kijk je naar een high-end smartphone, dan kan wellicht ook de Pixel 8 Pro interessant zijn; eveneens met 7 jaar updates en een goede camera, maar duidelijk mindere batterijduur, zo schreven we in de Pixel 8 Pro review. Een goede batterijduur, mooi scherm en goede camera krijg je ook bij OnePlus. Zij hebben onlangs de OnePlus 12 uitgebracht en daar hebben we je helemaal over bijgepraat in de OnePlus 12 review.

Beoordeling

Samsung doet het erg goed in de smartphonemarkt en dat is niet heel vreemd. Het merk biedt veel verschillende modellen die zich doorgaans goed weten te bewijzen. Dat zien we ook terug bij de Samsung Galaxy S24 Ultra. Een fijn toestel, erg goede batterijduur en een goede camera. Tel daar het geweldige updatebeleid bij op, en je bent voorlopig voorzien. Dat is maar goed ook, want de prijs van 1500 euro is echt een flink bedrag voor een smartphone. Heb je dat er voor over, dan ga je veel plezier hebben van het toestel. Toch is naar onze mening AI niet altijd even perfect. Maak je het de kunstmatige intelligentie het wat moeilijker, dan zal je het toch regelmatig zelf moeten doen. Het is daarnaast jammer dat Samsung geen verdere innovatie heeft doorgevoerd in het snelladen.

