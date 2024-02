Samsung Galaxy S24-serie: langverwachte februari-update met verbeteringen beschikbaar

Samsung heeft de langverwachte februari-update voor de Samsung Galaxy S24-serie klaargezet. Hier zien we niet alleen nieuwe security-patch, maar ook verschillende verbeteringen. Denk aan een optie voor het aanpassen van de weergave-instellingen.

Samsung Galaxy S24 krijgt eerste update

De eerste update voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S24-serie staat klaar. Dit betekent dat drie modellen bijgewerkt worden met een nieuwe update, zo laat onder andere Theo weten aan DroidApp. Om te beginnen zit er een verschil in grootte tussen de updates. Zo heeft deze voor de Galaxy S24 Ultra een grootte van circa 750MB, terwijl deze op 484MB uitkomt voor de S24 en de S24+.

Allereerst is beveiligingsupdate februari 2024 beschikbaar voor de drie S24-toestellen. Dit betekent dat niet alleen de patches van Google zelf meegeleverd worden, maar ook door Samsung zelf nog patches toegevoegd zijn. Maar dat is niet het enige. De problemen met de weergave-instellingen zijn ook aangepakt. Dit doet Samsung middels een kleurweergave slider die je nu terug kunt vinden bij de schermmodus. Koos je voor de update voor ‘levendig’, dan was deze vrij grijs qua weergave. Nu vind je daar een slider die je de witbalans aan laat passen naar koele of juist warme kleuren.

Verder worden met de update een aantal bugfixes en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Hierover treedt de fabrikant verder niet in details. De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland, België en de rest van Europa. Een notificatie attendeert je op de aanwezigheid van de update. Je kunt ook via de optie ‘Software-update’ in de instellingen, handmatig controleren en de update dan binnenhalen.

