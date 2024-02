Galaxy S24-serie: aankomende update brengt verbeterde weergave-instellingen en meer

Een nieuwe update komt eraan voor de drie modellen in de Samsung Galaxy S24-serie. Onder andere brengt de nieuwe update nieuwe weergave-instellingen, en ook is gewerkt aan verbeteringen voor de camera.

Update onderweg voor Samsung Galaxy S24-serie

Samsung heeft zojuist de eerste update voor de Galaxy S24-serie aangekondigd, waarbij een fijne verbetering wordt toegevoegd: volledig aanpasbare weergave-instellingen. De aankondiging onthult dat deze update vanaf deze maand zal worden uitgerold, vermoedelijk gelijktijdig met de beveiligingspatch van februari 2024 voor de Galaxy S24-serie.

Bij de lancering van de Galaxy S24-apparaten ontving Samsung enige kritiek vanwege de opmerking dat de kleuren op de nieuwe schermen minder verzadigd en levendig waren in vergelijking met eerdere generaties. Samsung reageerde hierop door te verklaren dat deze aanpassing opzettelijk was, waarbij het bedrijf ervoor koos zich te concentreren op een natuurlijker en nauwkeuriger beeldweergave.

In reactie hierop kondigt Samsung nu een software-update aan die volledig aanpasbare weergave-instellingen naar de Galaxy S24-serie brengt. Gebruikers zullen in staat zijn om de RGB-witbalans (rood, groen, blauw) aan te passen en de “Vividness” (verzadiging) naar het gewenste niveau te regelen.

Samsung benadrukt het belang van aanpasbaarheid door te stellen: “Galaxy-gebruikers hebben verschillende voorkeuren als het gaat om de weergave van hun mobiele apparaat. Daarom hebben we het display van de Galaxy S24-serie afgestemd voor een meer natuurlijke en aanpasbare kijkervaring. Door de optie “Levendigheid” aan te passen onder “Geavanceerde instellingen” kunnen gebruikers nu genieten van een levendigere weergave.”

Naast de aanpasbare weergave-instellingen belooft Samsung ook verdere optimalisatie van de belangrijkste camerafuncties in deze update. Hoewel het bedrijf niet in detail treedt, wordt gesuggereerd dat upgrades worden doorgevoerd in de zoomfuncties, portretmodus, nachtfotografie, video-opnamemogelijkheden, en meer.

Tot slot merkt Samsung op dat de update ook verbeteringen zal bevatten met betrekking tot “communicatie zonder taalbarrières”, waarbij updates van de nieuwe vertaalfuncties worden gesuggereerd, hoewel Samsung niet specifiek uitlegt wat er wordt bijgewerkt.

De update moet vanaf volgende week verspreid worden. Of hij dan direct ook in Nederland beschikbaar is, is niet bekend.

