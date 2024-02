Samsung Galaxy S24 Ultra in vergelijking met professionele camera (video)

De camera’s in smartphones worden steeds beter. Fabrikanten van toestellen besteden steeds meer aandacht aan de camera’s en komen ook met steeds nieuwe functies. Hoe legt de Galaxy S24 Ultra het af tegen een professionele systeemcamera?

Camera van de Galaxy S24 vs Sony A7 IV

Optische zoom, beeldstabilisatie, een variabel diafragma; de camera in een smartphone krijgt steeds meer aandacht en wordt ook steeds beter. Doorgaans vind je twee, drie of soms nog meer camera’s terug op je mobiele telefoon. Het gaat steeds minder om de megapixels, maar om de daadwerkelijke kwaliteit.

De digitale compacte camera is al min of meer verdrongen door de smartphone, maar hoe legt Samsung’s nieuwste high-end smartphone het af tegen de dure camera’s? Eén van de populairste systeemcamera’s; de Sony Alpha A7 IV wordt vergeleken met de camera van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Wat blijkt; de kwaliteit van de Sony is over het algemeen genomen wat beter, maar de Samsung komt soms aardig dicht in de buurt.

De video van de test is hieronder te bekijken.

