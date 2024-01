Dit zijn de beste Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra aanbiedingen

Gisteren werd de Galaxy S24-serie aangekondigd. De drie toestellen kunnen vanaf nu besteld worden. Maar waar haal je de beste deal? We hebben de beste Galaxy S24 aanbiedingen op een rijtje gezet.

Beste Galaxy S24 aanbiedingen

De nieuwe Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra zijn voorzien van vele nieuwe functies en mogelijkheden. Voornamelijk vanwege Galaxy AI, de kunstmatige intelligentie van Samsung. Functies die heel handig kunnen zijn in het dagelijks gebruik. DroidApp heeft uitgebreid geschreven over de Galaxy S24 aankondiging, inclusief alle nieuwe functies in Galaxy AI.

Maar waar haal je nou de beste deal voor je nieuwe Samsung Galaxy S24? Daar is DroidApp dieper in gedoken. We hebben de beste aanbiedingen voor je hieronder neergezet, want er kan nogal wat verschil in zitten.

Samsung

Wil je een ouder toestel inruilen? Dan krijg je tijdelijk extra korting op de aanschaf van een S24-toestel. Je krijgt tot 240 euro korting op een opslag-upgrade, waardoor je meer geheugen krijgt voor hetzelfde geld. Samsung geeft je ook tot 100 euro extra voor de inruilwaarde, wanneer je een smartphone inruilt. Bij de Galaxy S22 Ultra gaat het om 325 euro. De aanbieding geldt voor zowel de Galaxy S24, als de S24+ en S24 Ultra. Je krijgt ook 50 procent korting op Samsung Care+ en bundelvoordeel, zowel op andere producten als op accessoires.

KPN

Telecomprovider KPN stunt ook met de nieuwe S24-modellen. Welk S24-model je ook kiest; je krijgt er gratis een Galaxy Watch 6 bij cadeau. Dit betreft de LTE-versie. Je krijgt daarbij ook 1 jaar Multisim cadeau zodat je de Galaxy Watch 6 kunt gebruiken zonder dat je smartphone in de buurt hoeft te zijn. KPN geeft je ook extra inruilkorting als je je oude smartphone inruilt. Bij KPN krijg je ook korting op de opslagruimte als je een pre-order plaatst.

Odido

Bij provider Odido, voorheen T-Mobile en Tele2, krijg je eveneens de Galaxy Watch 6 cadeau bij een S24-toestel. Hier krijg je dan geen multisim bij, die moet je dus zelf regelen. Bij het plaatsen van een pre-order kun je de hogere opslagversie kiezen voor hetzelfde geld. Je dient de cashback-acties wel zelf aan te vragen via Samsung Promoties.

Vodafone

Bij Vodafone kun je de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra met extra inruilwaarde scoren. Daarbij krijg je ook hier korting op een variant met meer geheugen.

Coolblue

Webwinkel Coolblue geeft je ook de korting op een versie met meer geheugen. De winkel heeft echter nog een andere actie; je krijgt 200 euro Samsung-Tegoed bij de Ultra en de Plus, en 100 euro bij de S24 zelf. Dit tegoed kun je gebruiken om een volgende keer uit te geven aan geselecteerde Samsung-producten bij de winkel. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een hoesje, maar ook voor een smartwatch, oordopjes, tablet of Galaxy Book.

Belsimpel

Bij Belsimpel kun je profiteren van kortingen als je je oude telefoon inruilt. Daarbij kun je ook bij deze winkel aanspraak maken op de cashbackactie als je kiest voor een variant met meer geheugen.

Mobiel

Bestel je één van de S24-modellen bij Mobiel, dan krijg je hier korting op een variant met meer geheugen. Ook krijg je 100 euro extra inruilkorting.

Bol.com

Koop je een S24, S24+ of een S24 Ultra bij Bol, dan krijg je ook hier tot 240 euro terug op je rekening. Dit heeft te maken met de versie met meer geheugen. Je dient hiervoor zelf het cashbackformulier bij Samsung Promoties in te voeren, dus dit gaat niet automatisch.

MediaMarkt

Ook bij MediaMarkt krijg je de korting op meer geheugen. Daarbij geeft de winkel je nog 100 euro extra inruilvoordeel en 50 procent accessoirevoordeel als je je oude telefoon inruilt.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1269,00 euro