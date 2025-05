Samsung Galaxy S24-serie krijgt beveiligingsupdate mei

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de modellen in de Galaxy S24-serie. De high-end smartphones van vorig jaar, worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate van mei. Hierdoor zijn deze modellen weer helemaal bij op security-gebied.

Mei-update voor Galaxy S24

Voor de Samsung Galaxy S24, de S24+ en S24 Ultra is door Samsung begonnen met het verspreiden van een nieuwe update. Gebruikers van de drie modellen krijgen de beveiligingsupdate van meiaangereikt. Dit laat DroidApp-lezer Jelrik weten, die de update op zijn smartphone binnen heeft gekregen. Het gaat om een update van zo’n 333MB groot.

Bovenop de patches van Google, heeft Samsung zelf ook nog verschillende patches toegevoegd aan de update van mei. In de changelog wordt verder melding gemaakt van stabiliteitsverbeteringen en bugfixes. Zover bekend zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd. De update is vanaf nu beschikbaar voor deze drie modellen; de Galaxy S24 FE zit in een andere lichting en is dus later aan de beurt.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 518,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro