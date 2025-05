‘Samsung werkt aan Galaxy AI-tool die foto omzet in video’

Samsung zet sinds de laatste generaties smartphones vol in op kunstmatige intelligentie. Met een nieuwe versie van Galaxy AI, moet er een functie beschikbaar komen waarmee je een foto kunt omzetten in een video. De aanwijzingen hiervoor zijn nu opgedoken.

Foto wordt video met Galaxy AI

Samsung breidt zijn Galaxy AI-aanbod mogelijk binnenkort uit met een nieuwe functie die stilstaande beelden omzet in korte video’s. De functie is nog niet officieel aangekondigd, maar wordt gedeeld door de bekende leaker PandaFlashPro en lijkt bedoeld voor toekomstige Galaxy-smartphones. Hoewel details over de exacte werking nog ontbreken, wijst alles erop dat Samsung zich voorbereidt op een volgende stap in visuele AI.

Opvallend is dat deze functie niet geheel nieuw is binnen de markt. Honor heeft eerder al een vergelijkbare beeld-naar-video-tool laten zien op de Honor 400 Pro. Die tool, gebaseerd op Google’s Veo 2-model, maakt van één foto een video van vijf seconden met realistische beweging. Of Samsung’s technologie op iets soortgelijks lijkt of een eigen manier volgt, is vooralsnog niet duidelijk.

Wat wel vaststaat, is dat Samsung de afgelopen jaren intensief heeft geïnvesteerd in Galaxy AI. Voorbeelden daarvan zijn de uitgebreide mogelijkheden op de Galaxy S25-serie. Daarmee positioneert Samsung zich als een van de meest vooruitstrevende fabrikanten op het gebied van mobiele AI-toepassingen.

De nieuwe beeld-naar-video-functionaliteit lijkt deze lijn voort te zetten. Het is niet bekend of Google betrokken is bij de ontwikkeling, maar de samenwerking tussen beide bedrijven is hecht. Google Gemini is inmiddels standaardassistent op Galaxy-apparaten, en eerdere AI-functies zijn voortgekomen uit gezamenlijke inspanningen.

De verwachting is dat Samsung de tool mogelijk introduceert tijdens het aankomende Unpacked-evenement van de zomer. De Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 worden dan waarschijnlijk onthuld, en het is aannemelijk dat deze modellen als eerste toegang krijgen tot de nieuwe AI-mogelijkheid. Vorig jaar debuteerde de Drawing Assist-functie op de Z Fold 6; de nieuwe foto-naar-video- functie zou een logische volgende stap zijn.