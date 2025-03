Samsung Galaxy Z Flip 7 krijgt mogelijk veel groter extern scherm

Het externe scherm van de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 7 wordt naar alle waarschijnlijkheid groter. Dit blijkt op geüpdate renders van het nieuwe toestel.

Galaxy Z Flip 7 met groter extern scherm

Samsung komt in het nieuws met de nieuwe vouwbare smartphone. Het toestel in kwestie is de Samsung Galaxy Z Flip 7. Al eerder zagen we renders voorbij komen, die zijn nu bijgewerkt. Nu lijkt het erop dat de grootte van het scherm een stuk groter wordt, waardoor er meer te zien is op dit scherm. Dit scherm zou dan doorlopen om de twee camera’s. De grootte zou ongeveer uitkomen rond de 4,0 inch.

We verwachten het toestel van de zomer, samen met de Galaxy Z Fold 7.