Huawei presenteert tri-fold smartphone met dubbel vouwbaar scherm

De vouwbare smartphone is vandaag de dag niet heel bijzonder meer. Echter zitten fabrikanten niet stil. Huawei heeft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona een triple-foldable smartphone getoond met een dubbel vouwbaar scherm.

Tri-fold smartphone van Huawei

Het Mobile World Congress is in volle gang. Waar we vele jaren geleden het ene na het andere hoogtepunt kregen, is dat de laatste jaren wel wat minder. Toch betekent dat niet dat er helemaal geen nieuws meer is. DroidApp reisde in 2023 af naar het MWC en daar zagen we bijvoorbeeld het oprolbaar scherm van Motorola. Tevens liet Samsung verschillende display-technieken zien, zoals we hebben laten zien in onderstaande video. Nu is Huawei aan de beurt met nieuws.



We zien de tri-fold smartphone van Huawei, met een vergelijkbare techniek als in de bovenstaande video. De triple-foldable smartphone krijgt de naam Huawei Mate XT en vouwt zowel naar binnen als naar buiten. Dit type smartphone werd eerder al getoond tijdens een launch in Kuala Lumpur. Opvallend aan de smartphone is de camera. Deze beschikt namelijk over een 10-voudig instelbaar fysiek diafragma.

Hoewel de telefoon op het MWC getoond wordt aan het publiek, laat Huawei geen details los over wanneer we het toestel daadwerkelijk kunnen verwachten. Ook specificaties worden niet gedeeld. Sowieso ligt de verkoop van Huawei in ons land wat moeilijker, doordat door eerder opgelegde Amerikaanse sancties er geen gebruik gemaakt kan worden van de Google-diensten zoals de Play Store of Google Maps.