Motorola met oprolbaar scherm: eerste indruk en video

Toch wel wat onverwacht heeft Motorola een mooi prototype meegenomen naar het MWC in Barcelona. We maken kennis met het oprolbare scherm.

Oprolbaar scherm van Motorola

Motorola heeft in Barcelona een nieuw concept laten zien op het Mobile World Congress. In oktober kwam het eerste bericht naar buiten over een Motorola-toestel met oprolbaar scherm. De smartphone is nu als concept te zien in de Spaanse stad, althans, achter glas. DroidApp had de mogelijkheid om het toestel in zijn volle glorie te proberen en een eerste indruk te delen.

De Motorola met oprolbaar scherm is een alternatief voor de huidige vouwbare smartphones, zoals de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. Te zien is dat het scherm niet volledig in de behuizing zelf rolt, maar dat het als het ware naar de andere kant wordt getrokken. Aan de achterkant van het scherm wordt de naam Rizr genoemd, maar het is niet bekend of dit de nieuwe naam wordt van het toestel. Motorola is al bekend in het segment met vouwbare smartphones onder de naam Razr. Navraag leert dat er nu geen plannen zijn om het toestel uit te brengen, maar we vermoeden dat de techniek zeker niet in de kast zal belanden.

Fascinerend

Motorola voorziet de concept-telefoon van een 5,0 inch scherm. Wanneer deze uitgeschoven is, wordt dit een 6,5 inch scherm. Wanneer het scherm ingeschoven is, kan het gedeelte dat aan de achterkant blijft, gebruikt worden als spiegel voor het maken van een foto met de camera. Tevens kun je met de Motorola ook selfie-foto’s maken. Hiervoor wordt het scherm wat naar beneden geschoven. Fascinerend om te zien!



Tof om te zien is dat wanneer je een bericht wilt typen, het scherm automatisch naar boven schuift als het toetsenbord tevoorschijn komt. We zien nog meer slimme technieken als het scherm gedraaid wordt, wanneer een video zich afspeelt. Ook dan wordt het scherm automatisch uitgerold. Wat ons betreft een hele slimme techniek. We zijn benieuwd wat het brengt in de toekomst. Je kunt het overigens ook forceren om het scherm in- of uit te schuiven; je drukt dan tweemaal op de power-button.

Handig is dat Motorola ook de handige eigen gestures heeft toegevoegd aan het concepttoestel. Dit betekent dat je door je pols te draaien bijvoorbeeld de camera kunt openen. Een feature die we in de reviews van Motorola-toestellen waarderen.

Kwetsbaar

Het geheel voelt stevig maar wel wat kwetsbaar aan. Gelukkig heeft Motorola hier wat oplossingen voor bedacht. Zo is het desbetreffende model al uitgerust met een speciale case, die het toestel moet beschermen. Daarnaast is er een handige toevoeging bij telefoonoproepen. Wanneer je gebeld wordt, kun je deze aan twee kanten (dus ook het scherm achterop) beantwoorden. Wanneer het scherm uitgeschoven is en je gaat bellen, wordt het scherm automatisch weer ingeschoven. Zo moet de kans op schade aan het toestel doordat deze tegen je oor drukt, voorkomen worden.

Wat vind jij?

