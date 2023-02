Motorola Razr 2023 renders tonen toestel met groot scherm aan buitenkant

Motorola lijkt de nodige verbeteringen doorgevoerd te hebben in de nieuwe Motorola Razr 2023. De nieuwe vouwbare smartphone van het bedrijf krijgt een veel groter scherm aan de buitenkant, waarbij creatief wordt omgegaan met de ruimte.

Groter extern scherm voor Motorola Razr 2023

De nieuwe Motorola Razr 2023 die we later dit jaar verwachten, krijgt aan de buitenkant een flink groter scherm dan zijn voorganger(s). Dit blijkt uit renders die de wereld in zijn geslingerd door leaker Evan Blass. Hij meldt dat Motorola het toestel aan de buitenkant voorziet van een duidelijk groter scherm. Dat is een trend die we de komende maanden meer gaan zien. Zo zagen we afgelopen week de nieuwe, vouwbare Oppo Find N2 Flip, welke eveneens over een groot scherm aan de buitenkant beschikt. We schreven woensdag al over de Galaxy Z Flip 5 van Samsung, die eveneens een groot scherm zal krijgen.

De renders tonen de nieuwe Motorola Razr 2023 met dus het grote externe scherm. Het lijkt een groot deel van die kant in te nemen. Hierin is ruimte voor de twee camera’s en de LED-flitser. Tevens zien we nog renders van Evleaks, waarop extra functies zichtbaar zijn. Het kan gezien worden als een tweede app-launcher, waarmee je bijvoorbeeld direct apps kunt starten op het tweede scherm. Ook is er een mogelijkheid om snel en prettig de verschillende notificaties te bekijken op het toestel.

Het is niet bekend wanneer Motorola haar nieuwe foldable aankondigt. We verwachten hem in ieder geval niet tijdens het Mobile World Congress. In het MWC vooruitblik deelden we al het nieuws dat Motorola geen event gepland heeft.