‘Samsung Galaxy Z Flip 5 krijgt groot extern scherm, Z Fold 5 zonder S Pen-slot’

Er is nieuws over de twee vouwbare smartphones van Samsung. De fabrikant zal deze zomer de nieuwe Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 aankondigen. Over de nieuwe modellen van het merk krijgen we nu het één en ander te weten; waaronder over het scherm en de S Pen.

Informatie over Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5

Deze zomer kunnen we de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5 verwachten. De smartphonefabrikant houdt zelf nog de lippen stijf op elkaar, maar in het geruchtencircuit duiken nu de eerste berichten op. Allereerst over de Galaxy Z Fold 5. Deze zou opvallend genoeg niet meer over een slot voor de S Pen beschikken. Deze informatie komt naar boven in een Zuid-Koreaans rapport. Samsung zou overwegen hebben om weer een ingebouwd slot toe te voegen, maar zou hier nu van afzien omdat het apparaat te dik zou worden.

Naar verluidt krijgt de Galaxy Z Fold 5 een nieuw ontwerp, wat met name betrekking heeft op de scharnieren, waarbij de (zichtbare) vouw geminimaliseerd wordt. Er zou op die beurt weer gedacht zijn aan een slankere S Pen, maar deze zou de schrijfervaring belemmeren. Wel spreken berichten over een aangepaste, dunnere S Pen waaraan door Samsung gewerkt wordt. Deze zouden we dan mogelijk gaan zien met de Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Flip 5

Nieuws is er ook over de andere vouwbare smartphone uit de Galaxy Z-lijn. Het gaat om de Samsung Galaxy Z Flip 5. Een doorgaans betrouwbare bron, Ice Universe, laat weten dat bevestigd kan worden dat het scherm van de Flip 5 een stuk groter zal worden dan het huidige schermpje uit de Flip 4. Het externe scherm aan de buitenkant op de cover, zou zelfs groter worden dan dat van de onlangs verschenen Oppo Find N2 Flip. Dat scherm heeft een grootte van 3,26 inch. Met een groter scherm kunnen er meer opties toegevoegd worden, waardoor het nog meer toevoegt. Het is niet bekend hoe groot het scherm van de Z Flip 5 gaat worden. Volgens bronnen krijgt het toestel ook een vernieuwde scharniertechniek, waarmee de vouw minder of niet meer voelbaar en/of zichtbaar moet zijn.