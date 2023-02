Samsung Galaxy S23+ review: ontzettend goede keuze, niet perfect

De Galaxy S23-serie bestaat wederom uit drie modellen. Nu is het tijd om de Samsung Galaxy S23 Plus aan de tand te voelen? Is hij beter dan zijn voorganger? Dat hebben we de afgelopen weken voor je getest.

Onze ervaringen met de Galaxy S23 Plus

Samsung heeft begin februari de nieuwe Galaxy S23-serie uitgebracht, waaronder dus ook de Samsung Galaxy S23+. Drie smartphones die licht zijn gewijzigd ten opzichte van de voorganger; met name bij het camera-eiland. Maar nog belangrijker; intern is er ook het één ander aangepast. En dan doelen we op de gebruikte processor. Niet meer een Exynos-chipset, maar een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, die op papier duidelijk efficiënter en nog sneller is. In onze Samsung Galaxy S23 Ultra review werd al overduidelijk zichtbaar dat de Snapdragon hier zijn voordeel heeft behaald, want daarmee behaalden we een hele fijne accuduur. Of dat ook geldt voor het middelste toestel in de S23-serie, lees je in de Samsung Galaxy S23 Plus review.

Verkooppakket

Steeds vaker leveren fabrikanten hun smartphones enkel met de noodzakelijke zaken. Los van bijvoorbeeld Motorola en OnePlus die doorgaans een uitgebreid pakket meeleveren met gelijk een siliconen case en een oplader. Deze zien we niet terug bij Samsung. Net als de Samsung Galaxy S23 Ultra wordt de Galaxy S23+ enkel geleverd met een laadkabel, de simnaald en wat papierwerk. Hoesjes en de oplader dien je zelf aan te schaffen.

Design en interface

Het ontwerp van de Samsung Galaxy S23 Plus is voor een groot deel vergelijkbaar met dat van zijn voorganger, de Galaxy S22 Plus. Die smartphone hebben we onlangs nog uitgebreid besproken in de Galaxy S22+ review: na acht maanden. Ook qua formaat verschillen de toestellen nauwelijks van elkaar en dit geldt ook voor het gewicht van de smartphone.

Aan de voorzijde van de Samsung Galaxy S23+ pronkt een 6,6 inch beeldscherm. Een AMOLED-paneel met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Daarbij biedt het scherm alle technologieën om hier het beste uit te halen. Dat bewijst het scherm van de Galaxy S23 Plus zich ook wel; alles spat van het scherm en ziet er goed uit. Aan de voorzijde van de smartphone bevindt zich een 12 megapixel front-camera voor het maken van selfies.

Achterop van de Samsung zien we een wijziging ten opzichte van de Galaxy S22+. Waar de voorganger beschikte over een camera-eiland waarin de drie lenzen zaten; is deze bij het nieuwe model vervangen door drie losse lenzen. Dit is volgens Samsung de nieuwe designstijl die we ook terug gaan zien bij andere series die zijn uitgebracht, zoals de Galaxy A-serie. Om de lenzen heen zit een licht opstaande rand, waardoor het glaswerk van de lenzen beschermd wordt.

Rechts van het toestel bevinden zich de volumetoets en de power-button van de smartphone. Aan de onderkant is ruimte gelaten voor de USB-C aansluiting en de speaker van de telefoon. Geen verdere bijzonderheden. Duidelijk is wel dat de Galaxy S23+ prettig in de hand ligt. Ondanks dat het zeker niet het kleinste toestel is, is deze wel net wat prettiger te bedienen met één (grotere) hand dan de Galaxy S23 Ultra.

Interface

De interface van de Samsung Galaxy S23-serie is gelijk aan die van andere toestellen met One UI 5.1. Dat zien we inmiddels terug op de S22-serie, maar ook bij de andere modellen uit de S23-serie. Je scrolt horizontaal door de apps heen in het menu, en voor de interface heb je verschillende instellingen. Zo kun je het vergrendelscherm aanpassen naar eigen wens met verschillende soorten klokken en stijlen. Daarnaast heb je aanvullend nog de mogelijkheid om het Always On Display te gebruiken op de Galaxy S23 Plus.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Wanneer je de Samsung Galaxy S23 Plus gebruikt, kun je verbindingen leggen via 5G, WiFi, Bluetooth, locatiebepaling en NFC. Uiteraard is de Samsung daarmee dus van alle gemakken voorzien. Zoals je van het toestel mag verwachten, werkt alles zoals het moet. Dit betekent dat internetten lekker vlot gaat, en ook op de belkwaliteit niets aan te merken is.

Voor het internetten kun je de Samsung Internet app gebruiken, maar natuurlijk ook aan de slag met Google Chrome. Ook hier geen gekke dingen, de telefoon voert zijn taken snel uit en het internetten gaat vanzelfsprekend erg goed met de smartphone uit de S23-serie.

Multimedia: muziek en film

Op het 6,6 inch grote scherm van de Galaxy S23+ kun je aardig wat tijd besteden aan het kijken van video’s en films. Dit kan in de avonduren zijn, maar ook prima overdag. De helderheid kan namelijk dermate hoog dat het kijken van content op een zonnige dag niet tot problemen hoeft te leiden.

Niet alleen voor de kijker is er het nodige vertier vanuit de Galaxy S23+, ook de muziekliefhebber zal zich prima vermaken met de Samsung Galaxy S23 Plus. De telefoon heeft net als zijn grote broer, de Ultra, een set van uitstekende speakers. Deze brengen muziek in perfecte balans, zowel de lage als de hoge tonen komen op de telefoon uitstekend tot hun recht. Gebruik je de speakers niet voor je muziek, dan kun je ook aan de slag met een headset, welke je kunt verbinden via Bluetooth.

Camera: foto en video

De camera-opstelling van de Galaxy S23 Plus is anders dan die van de Ultra. Enkel de Ultra biedt een 200 megapixel lens aan, bij de andere twee andere modellen in de S23-serie is dit een 50 megapixel hoofdsensor. Dat hoeft echter niet een groot probleem te zijn, want duidelijk is dat je ook met deze camera uitstekende foto’s kunt maken. Verder zien we bij het toestel een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telefotolens. Met die laatste lens kan 3x ingezoomd worden, zonder kwaliteitsverlies. Samsung biedt hiermee een net wat verdere zoom aan dan de OnePlus 11, die 2x in kan zoomen.

De camera-app biedt alle opties die je nodig hebt om een mooie foto te maken. Je kunt bijvoorbeeld schakelen tussen verschillende modi en aan de slag met de nachtmodus of een voedsel-foto. Enkele generaties geleden stond Samsung bekend om de zeer overdreven verzadiging in foto’s. Dit is de laatste jaren al duidelijk verbeterd, en deze verbetering zet zich ook door bij de Galaxy S23+.

Hoe zit het met de fotokwaliteit van de Galaxy S23+? Die is prima te noemen. De telefoon levert mooie foto’s af, zowel overdag als in de donkere uren. Echter merken we wel dat er in de schemering wat verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Deze zijn niet altijd even lekker vastgelegd. Ook de telelens, waarmee je driemaal kunt zoomen levert goed bruikbare foto’s op, wat ideaal is als je niet dichterbij een onderwerp kunt komen. Ditzelfde geldt voor de groothoeklens, die eveneens mooie, scherpe foto’s maakt. Er moet nog wel even een update komen die voorkomt dat foto’s zonder enige aanleiding toch niet helemaal scherp, en licht bewogen zijn. Dat gebeurt net iets te vaak.

Wil je alle foto’s zien die we met de Samsung Galaxy S23+ hebben gemaakt, bekijk die dan hier in ons digitale fotoalbum.

Vergelijking met Galaxy S22+

We hebben de camera van de S23 Plus op de automatische stand vergeleken met de foto’s die uit de Galaxy S22+ komen rollen. In veel gevallen overdag zijn de verschillen minimaal. Toch komen een aantal interessante verschillen naar boven. Rekening houdend met dat de Galaxy S23-serie op moment van schrijven nog geen update heeft ontvangen, dus dat mogelijk het één en ander daar nog gladgestreken kan worden, wint soms de S22+ het. Zo zien we bij onderstaande groothoekfoto van de kerk. Deze is wat flets vastgelegd door de S23, hoewel de klokkentoren bij de S22 niet helemaal scherp is.

Wanneer we bijvoorbeeld naar de foto van het hofje kijken, valt op dat de S23+ soms niet helemaal lekker scherp is. Dit zien we bijvoorbeeld bij de huizen rechts in beeld en bij de struiken op de voorgrond. Dit lijkt toeval te zijn. De foto met de groene struiken op de voorgrond is nét wat beter bij de Galaxy S23+, bijvoorbeeld gezien de groene kleur van de struik.

De ingezoomde foto’s, met 3x zoom, zijn duidelijk verbeterd met de S23+. Daar zien we namelijk meer doortekening in het wit van de (plastic) koe. Ook zit er meer detail in het logo aan de gevel. Al met al kunnen we stellen dat de verschillen erg minimaal zijn. In de avonduren zien we ook slechts kleine verschillen, tenzij je iets fotografeert waar lichtbalken in te zien zijn. Deze worden met de S23+ net wat scherper. Dit geldt überhaupt voor omgevingen met licht, want als je kijkt naar het pand in de verte, is de verlichting in het pand veel mooier vastgelegd. Ook zien we bij de S23 wat minder ruis.

Vergelijking met Galaxy S23 Ultra

We hebben de camera van de Galaxy S23 Ultra er ook even bijgepakt. Deze kan met 10x zoomen en heeft daarnaast een 200 megapixel camera. Echter, in de standaard modus schiet je gewoon de foto’s in 12 megapixel. Dat hebben we in deze vergelijking ook gedaan, op de automatische stand. We kunnen concluderen dat we eigenlijk geen noemenswaardige verschillen zien, en alle twee de toestellen erg scherpe beelden maken. Bij de zoom-foto bij de Ultra is te zien dat het licht nét wat vervelend binnen is gekomen, waardoor deze wat fletser oogt. Dit is makkelijk op te lossen door het standpunt net een fractie te veranderen.

Selfies en videocamera

Selfies kan de telefoon prima vastleggen met veel details. Het is dezelfde 12 megapixel sensor als in de Ultra. Daarbij is er ook autofocus en kun je gebruikmaken van verschillende effecten. De videocamera laat je in 8K filmpjes schieten, maar uiteraard kun je ook lagere resoluties kiezen, zodat er minder ruimte van het geheugen af gaat. De videocamera doet erg goed zijn werk en levert scherpe beelden af, waarbij ook in erg positieve zin de beeldstabilisatie opvalt.

Je kunt ook slow-motion video’s maken met de Galaxy S23+. Een sample hiervan hebben we hieronder voor je geplaatst.



Overige mogelijkheden

Zoals we van Samsung gewend zijn, is ook de Samsung Galaxy S23 Plus van alle gemakken en mogelijkheden voorzien. Enkele van deze mogelijkheden zetten we voor je op een rij in dit gedeelte van de Samsung Galaxy S23 Plus review.

Vingerafdrukscanner

Allereerst de vingerafdrukscanner. Deze is achter het scherm geplaatst, ofwel een in-display vingerafdrukscanner, welke het prima doet. Even kort te vinger op de scanner, en het toestel is direct ontgrendelt. Je kunt meerdere vingers toevoegen, wat wel zo handig is.

Notificaties

Ik schreef het al in de Galaxy S23 Ultra review; op het gebied van notificaties kun je een aantal handige toevoegingen gebruiken. Een voorbeeld is Edge Lighting. Hiermee kun je tal van effecten en kleuren kiezen waarmee je geattendeerd wordt op een nieuwe melding. Je kunt ervoor kiezen om bepaalde animaties in te schakelen, maar ook om de randen van het scherm op een bepaalde manier op te laten lichten. Zo word je direct geattendeerd op een nieuwe melding. Niet alleen handig, het ziet er ook nog eens goed uit.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Eindelijk kunnen we in Europa ook de S-serie gebruiken met een Snapdragon-processor van Qualcomm; de Snapdragon 8 Gen 2, die zich ook bewijst in bijvoorbeeld de OnePlus 11. Een hele fijne verbetering, aangezien deze doorgaans veel efficiënter zijn dan de eigen Exynos-chipsets. Zo gaan ze langer mee met een batterijlading en zijn ze een stuk sneller. Wanneer je de S23+ en S22+ naast elkaar legt, zie je wel verschil, maar enorm is het niet. Nu was de Galaxy S22+ al geen traag toestel. De Galaxy S23+ is een heerlijk snel toestel dat taken snel uitvoert. Dit mede dankzij de 8GB aan werkgeheugen. Voor de opslagruimte is de Samsung voorzien van 128GB, 256GB of 512GB.

Accuduur

In onze review van de Galaxy S22+ na 8 maanden waren we niet bepaald te spreken over de accuduur van het toestel. Deze was dermate matig dat bij een stedentrip, een powerbank zeker geen overbodige luxe was. Dit terwijl in onze oorspronkelijke Galaxy S22+ review wel betere resultaten werden behaald. Een ervaring die door meer Galaxy S22 Plus-gebruikers wordt gedeeld. Heeft Samsung dit met de S23 Plus beter aangepakt?

Allereerst is de batterijcapaciteit met 200 mAh toegenomen, en vinden we in het toestel nu een batterij met een grootte van 4700 mAh. Daarnaast moeten ook verschillende optimalisaties en de Snapdragon 8 Gen 2 Chipset ervoor zorgen dat er minder van de accu gevraagd wordt. In de afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy S23 Plus onder verschillende omstandigheden gebruikt. Wat blijkt; Samsung heeft, net als bij de Ultra, duidelijk werk gemaakt van de verbeteringen voor de batterijduur. Hier worden we helemaal blij van.

Bij flink intensief gebruik met bellen, social media en veel Google Maps, dit alles op het mobiele netwerk, laat je met gemak het einde van de dag halen. ‘s Avonds noteren we onder dit gebruik een schermtijd van 4,5 uur met nog 20 procent over. Gebruik je de telefoon wat minder, maar nog steeds het merendeel op het mobiele netwerk, hebben we aan het einde van de dag nog voor 45 procent aan batterijlading over met een schermtijd van 3,5 uur. Een hele nette score.

Minder hoge scores delen we uit voor het opladen zelf. We zien bij veel fabrikanten hogere laadsnelheden. Zo laad je de Motorola Edge 30 Ultra op met een kracht van 125W en ook OnePlus levert haar high-end smartphone met een 100W lader. De Samsung Galaxy S23+ komt überhaupt niet met een lader, die moet je nog zelf aanschaffen, maar de laadkracht ligt bij 45W. Samsung geeft aan dat dit nog altijd het beste is voor de batterij, vooral op de lange termijn. Het verschil tussen 25W en 45W laden is beperkt. Het opladen neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.

Updatebeleid

Over het updatebeleid kunnen we kort zijn; die is meer dan perfect. De Samsung Galaxy S23-serie krijgt vier Android-updates. Dit betekent dat je Android 14, 15, 16 én 17 krijgt. Voor een periode van vijf jaar krijg je maandelijkse beveiligingsupdates.

Beoordeling

Wanneer je de Samsung Galaxy S23 Ultra te groot vindt en de Galaxy S23 misschien nét wat te klein, is de Galaxy S23+ een perfecte middenweg. In de afgelopen weken heeft de Samsung Galaxy S23 Plus zich bewezen als een perfecte smartphone met weinig echte minpunten. De telefoon doet wat hij moet doen, en houdt dat accutechnisch ook lang vol. Met de camera maak je de mooiste foto’s, al mag een update wel nog het één en ander verbeteren aan de scherpte. Soms is een foto namelijk net niet over de hele breedte scherp.

Ik heb voor de Galaxy S23+ een tijd rond gelopen met de Galaxy S23 Ultra. Nu heb ik vrij grote handen, de S23+ vind ik toch net wat prettiger in de hand liggen, maar dit kan ook echt persoonlijk zijn. Sowieso zit het met het design wel goed; de telefoon is keurig afgewerkt en is leverbaar in meerdere hele toffe kleuren. Wel raden we een hoesje aan, want het toestel is glad. Daar staat wel een hoge verkoopprijs tegenover. Neem je dat voor lief, dan kun je van de S23+ jaren plezier hebben. Overigens, alleen deze maand nog krijg je heel veel voordeel bij verschillende winkels. Een overzicht vind je in dit artikel.

De Samsung Galaxy S23 Plus is te koop bij;

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro