Samsung Galaxy S23 wallpapers: download ze voor je eigen smartphone

Je kon er niet omheen, de aankondiging van de Samsung Galaxy S23-serie. Nog niet directe aanschafplannen? Download dan hier de Galaxy S23 wallpapers voor op je eigen toestel. Voor welke van de 27 achtergronden ga jij?

Galaxy S23 wallpapers

Een nieuwe set aan achtergronden is vanaf nu te downloaden voor je toestel. Het zijn de achtergronden van de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. In totaal gaat het om 27 achtergronden, waarvan er acht afkomstig zijn uit DeX, er vier live-achtergronden zijn en de overige 15 zijn statische achtergronden. In het geval van de acht DeX-achtergronden kun je deze dankzij de hoge resolutie ook gebruiken voor je computer.

Samsung heeft meerdere achtergronden uit de serie exclusief uitgebracht voor de Samsung Galaxy S23-familie. Deze doen denken aan een soort van planeet in het heelal, wat natuurlijk weer verwijst naar ‘de Galaxy’. De fabrikant heeft ook enkele One UI 5.1 achtergronden gepubliceerd waarmee je aan de slag kunt gaan. De foto’s zijn gedeeld door XDA. Wil je ze allemaal downloaden voor je eigen toestel; download dan de ZIP-map met foto’s via deze link.

De live wallpapers die Samsung heeft toegevoegd aan de Galaxy S23-serie, zijn samengevat in onderstaande video. Wil je aan de slag met de Galaxy S23? DroidApp heeft de beste Galaxy S23 aanbiedingen op een rijtje gezet. Ook vind je onze uitgebreide Galaxy S23 preview terug op DroidApp.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 948,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro