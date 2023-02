Samsung introduceert nieuwe ‘Over The Horizon’ ringtone voor S23

Samsung heeft met de introductie van haar nieuwe Galaxy S23-serie, ook een nieuwe versie van haar Over The Horizon-ringtone vrijgegeven. Duidelijk is dat de stijl hiervan totaal anders is dan bij voorgaande modellen. Welke muziekstijl heeft Samsung gekozen?

Over The Horizon 2023

Samsung heeft gisteren de nieuwe Galaxy S23-serie aangekondigd. DroidApp heeft hiervan al een uitgebreide, mooie preview gepubliceerd waarin we alles alvast doornemen over de S23-modellen. Er is nog meer nieuws te melden. Wat de bekende Nokia-tune is voor de Nokia-toestellen, is Over The Horizon dat voor de Samsung-toestellen. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe versie van de Over The Horizon ringtone. Dat is ook nu het geval, met de lancering van de Galaxy S23-serie. Wat heeft Samsung met de nieuwe ringtone gedaan?

Samsung heeft Over The Horizon 2023 in een ander jasje gestoken, waarbij samengewerkt is met Yaeji. Dit is een Amerikaanse artiest, van Koreaanse afkomst. De nieuwe versie van de ringtone moet positiviteit en optimisme in een evoluerende wereld vieren, zo is de gedachte. De nieuwe versie van de ringtone bestaat uit elektrische geluiden in een moderne muziekscene. Samsung omschrijft het als een speelse versie die universele gevoelens moet oproepen van hoop en vreugde.

