Samsung Galaxy S23-serie aangekondigd: waanzinnige features, nieuwe kleuren

Samsung heeft de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie aangekondigd. De drie smartphones uit de reeks zijn al lange tijd het nummer één gespreksonderwerp in het geruchtencircuit. Nu kunnen we alle details met je delen.

Samsung Galaxy S23-serie is officieel

De Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra zijn vandaag officieel aangekondigd door Samsung. In de afgelopen weken hebben we ontzettend veel over de nieuwe toestellen gehoord, en dus werd het stiekem ook wel tijd dat de smartphones hun echte gezicht lieten zien. DroidApp praat je helemaal bij over de drie nieuwe toestellen.

Volgens Samsung is er een duidelijke groei in de verkoop van smartphones boven de 1000 euro, het zogenaamde super premium segment. Opvallend, in een tijd waarin alles zoveel duurder is geworden. Daarnaast brengen we gemiddeld 12 uur per week door met het vermaken middels korte video’s, zoals Reels, Stories en TikTok-filmpjes. Ook gamen is succesvoller op de smartphone; er is een stijging van 31 procent in Q4-2022, in vergelijking met Q4 2019.

De nieuwe generatie Galaxy-toestellen heeft dezelfde pijlers als de S22-serie. Wat betekent dat de focus ligt op een premium design, uitstekende camera en consistente prestaties. In onze Galaxy S23 preview lees je onze eerste bevindingen van de nieuwe smartphones.

Overeenkomsten

Allereerst zijn er een aantal overeenkomsten. Zo worden de nieuwe S23-toestellen alle drie voorzien van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Dit is ook het geval voor de Europese markt, waar we bij eerdere modellen het juist moesten stellen met een Exynos chipset. Volgens Samsung is er nu gekozen voor een Qualcomm processor, vanwege de sterke performance en betere beschikbaarheid. In vergelijking met de S22-serie is de chipset voor de S23-serie 15 procent efficiënter en heeft het een 33 procent krachtigere CPU.

Er is 8GB aan werkgeheugen, waarbij je bij de Ultra nog kunt kiezen voor 12GB aan werkgeheugen. Samsung biedt natuurlijk Android 13, samen met de One UI 5.1 skin, welke over Android ligt. One UI 5.1 geeft gebruikers nog meer vrijheden, met nieuwe icoontjes, kleuren en meer verfijningen in de interface.

Samsung belooft ook een verbeterde helderheidssensor die meer geleidelijke stappen neemt. Tevens hebben de S23-modellen een nieuw design, wat je terugziet bij de cameramodule. Deze nieuwe stijl, waarbij er geen apart eiland is, maar er drie lenzen uitsteken aan de achterkant, zullen we terug gaan zien bij alle Samsung-toestellen; dus ook bij de Galaxy A-serie bijvoorbeeld.

Andere overeenkomsten zijn de 12 megapixel front-camera aan de voorzijde van de smartphones. Verder is er 5G-ondersteuning, zit de vingerafdrukscanner in het scherm en UltraWideBand ondersteuning in de S23+ en de S23 Ultra. Naast een zwarte kleur kun je bij de drie S23-modellen ook nog kiezen uit de kleuren crème, groen en violet.

De camera is overigens nog beter afgestemd op de verschillende situaties. Onder moeilijke lichtomstandigheden moet de S23-familie dankzij de verbeterde nachtmodus en AI, nog betere foto’s maken. Dit ook dankzij de Dual Pixel-technologie, die we nu ook terugzien in de selfie-camera die bij alle toestellen een 12 megapixel camera betreft. Met de Expert RAW app die je nu al kunt downloaden voor andere toestellen, kun je later de RAW-foto’s nog nabewerken. Tevens is de nachtmodus ook flink verbeterd voor bij het maken van video’s. De nachtmodus is ook compatibel met apps van derden zoals TikTok, Snapchat en Instagram.

Natuurlijk is er meer te melden over de smartphones, en dat bespreken we hieronder.

Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23+

Te beginnen, de Samsung Galaxy S23, welke voorzien is van een 6,1 inch Full-HD+ beeldscherm met een variabele verversingssnelheid van 45-120Hz. Bij de Galaxy S23+ zien we een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm met vergelijkbare eigenschappen. De batterij van de S23 is met 200 mAh gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, naar 3900 mAh. In de praktijk moet deze 14 procent zuiniger zijn dan zijn voorganger. De accu van de Galaxy S23+ moet met eenzelfde vergroting 22 procent zuiniger zijn en heeft een capaciteit van 4700 mAh.

Voor het maken van foto’s bieden de twee smartphones een 50 megapixel camera, een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens met de mogelijkheid van 3x optische zoom. Filmen kan ook in 8K.

Samsung kiest niet voor een verhoging van de laadsnelheid. Dit betekent 25W laden voor de Galaxy S23 en 45W laden met de Plus. Samsung levert de Galaxy S23 met 128GB of 256GB opslagruimte. De Galaxy S23+ kun je kiezen met 256GB of 512GB.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Ook dit jaar is er weer een Ultra-model. Dit toestel is uitgerust met een 6,8 inch QHD+ 1-120Hz AMOLED-scherm en wordt weer geleverd met de S Pen. Waar de Ultra zich verder in onderscheidt is de 200 megapixel camera, waarmee je nog mooiere, scherpere foto’s kunt schieten. Hij heeft een grotere optische beeldstabilisator en met de HDR-functionaliteit kan er een beter balans gebracht worden tussen de voorgrond en de lucht.

Samsung levert de Samsung Galaxy S23 Ultra met een 5000 mAh batterij. Ondanks dat dit dezelfde accucapaciteit is als zijn voorganger, moet deze wel 4 procent zuiniger zijn. Het opladen kan weer met de 45W lader.

Updates en prijzen

De Samsung Galaxy S23-serie kan voor een periode van tenminste vijf jaar maandelijkse beveiligingsupdates. Daarnaast worden vier Android-updates gegarandeerd door het bedrijf.

Samsung brengt de nieuwe Galaxy S23-serie per direct al uit in Nederland. Dit betekent dat hij direct verkrijgbaar is, zo laat Samsung weten. De fabrikant geeft een mooie pre-order actie weg. Je kunt namelijk voor hetzelfde geld een opslagversie hoger kiezen. Dus de 512GB versie bestel je voor de prijs van het 256GB model. Dit is middels een cashback-actie, waarvoor je je op de website van Samsung kunt registreren. Tevens krijg je bij Samsung nog extra voordelen, meer inruilkorting en gratis Samsung Care+.

Maar wat gaan de nieuwe toestellen kosten? De Samsung Galaxy S23 128GB gaat 949 euro kosten. Voor 1009 euro heb je de S23 met 256GB; er is geen 512GB versie van dit model. De Samsung Galaxy S23+ start bij een prijs van 1199 euro (256GB) en voor de 512GB-versie betaal je 1319 euro. Ook de Galaxy S23 Ultra heeft een prijskaartje gekregen; de 256GB versie kost 1399 euro, de 512GB gaat over de toonbank voor 1579 euro en de Galaxy S23 Ultra 1TB gaat voor 1819 euro mee naar huis.

Je kunt voor de Galaxy S23-serie direct terecht bij onderstaande verkooppunten;

Alle specificaties en details hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s. Deze bereik je via onderstaande buttons.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro