Samsung Galaxy S23 aankondiging is vandaag: volg de livestream

Vandaag is het eindelijk zover; een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Tijdens deze editie van februari kunnen we de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie verwachten. Wil je niets missen; de Samsung Galaxy S23 livestream kun je hier direct bekijken.

Galaxy S23 livestream

Het is 1 februari, een datum waar vele techliefhebbers (en wij dus ook) naar uit hebben gekeken. Samsung presenteert vandaag haar nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. In de afgelopen weken hebben we al onwijs veel berichten en geruchten voorbij zien komen. Vandaag gaan we het allemaal definitief horen. Er zitten drie modellen aan te komen; de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Alle drie de modellen zullen we ook in Nederland gaan zien, zo is de verwachting.



Samsung kiest vermoedelijk ook bij de Nederlandse versie voor een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, in plaats van een Exynos processor. Deze zou nog efficiënter om moeten gaan met de energie en nog betere prestaties leveren. Verder zal de Galaxy S23 Ultra uitgerust zijn met een 200 megapixel camera. Eerder doken de vermoedelijke Nederlandse prijzen al op.

De aankondiging is vandaag, 1 februari, om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Hierboven kun je de livestream bekijken. Geen tijd voor? DroidApp houd je natuurlijk vanavond van alles op de hoogte!