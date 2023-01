Samsung Galaxy S23-serie: Europese (en Nederlandse) prijzen uitgelekt

We hebben al het één en ander voorbij zien komen over de prijzen van de Samsung Galaxy S23-serie. Een betrouwbare leaker deelt nu de prijzen voor de Benelux en daarmee ook voor Nederland. Wat gaan de toestellen kosten?

Prijzen van de Galaxy S23

De eerste dag van februari staat geheel in het teken van de nieuwe Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Samsung kondigt namelijk op deze dag de nieuwe modellen aan. Eerder lekten al de vermeende prijzen en verschenen ook de Amerikaanse prijzen. De doorgaans (erg) goed geïnformeerde leaker Roland Quandt deelt nu andere interessante informatie. Het gaat over de Europese prijzen van de telefoons.

Roland Quandt laat weten dat de volgende prijzen zullen gelden voor de Spaanse markt;

Galaxy S23 8/128 959 Euro

Galaxy S23 8/256 1019 Euro

Galaxy S23+ 8/256 1209 Euro

Galaxy S23+ 8/512 1329 Euro

Galaxy S23 Ultra 8/256 1409 Euro

Galaxy S23 Ultra 12/512 1589 Euro

Benelux

Voor Duitsland en de Benelux komt de leaker met nog wat meer informatie. Daar zullen de prijzen net wat anders liggen, zo stelt Quandt. De prijs van de Galaxy S23 zal starten bij een bedrag van 949 euro, wat dus tien euro lager is dan de Spaanse prijzen, die opgedoken zijn bij een Spaanse retailer. De prijs van de Samsung Galaxy S23 Ultra zal in ons land beginnen bij 1399 euro, eveneens tien euro minder dan in Spanje. Quandt geeft aan dat hij geen prijzen heeft van de Galaxy S23+. Als we echter de rekensom hier maken, dan kunnen we uitgaan van een bedrag van 1199 euro voor de 8GB/256GB versie van de Galaxy S23+.

Op 1 februari zullen we alle details te horen krijgen. Natuurlijk zal DroidApp je op de hoogte houden van al het nieuws. Als we afgaan op de nieuwe berichten lijkt het erop dat je in ieder geval dieper in de buidel moet tasten voor een toestel uit de S23-serie.