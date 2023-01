Samsung Galaxy S23: unboxing, de kleuren en fotosamples van S23 Ultra

Er is weer nieuws te melden over de Samsung Galaxy S23-serie. De drie modellen komen in het nieuws met de kleuren waarin de toestellen beschikbaar komen. Daarnaast zien we foto’s die met de Galaxy S23 Ultra zijn gemaakt. Wat kunnen we verwachten van de nachtmodus?

Galaxy S23: kleuren en meer

Samsung maakt er blijkbaar niet echt meer een geheim van dat het merk binnenkort met de Galaxy S23-serie komt. De smartphone hebben we van alle kanten gezien. Waaronder vorige week toen de Galaxy S23 specificaties tevoorschijn kwamen. Niet veel later kregen we alles te weten over de S23 Ultra. Nu is er ook weer het nodige aan nieuws te melden. Te beginnen met een unboxing, waarvan we de video hieronder kunnen bekijken.

Daarnaast zien we ook de kleuren waarin de modellen uitgebracht worden. Dit was eerder al meermaals opgedoken in het geruchtencircuit, maar nu krijgen we de bevestiging vanuit Samsung zelf. De toestellen zien we namelijk terug in officieel marketingmateriaal van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Bekend is al dat er sowieso een Phantom Black kleur uitgebracht wordt. De kleuren die terug zien op de foto’s zijn de Misty Lilac, Cotton Flower en de groene kleur.

Galaxy S23 Ultra camera

Bevestigd is nu ook dat de Galaxy S23 Ultra een 200 megapixel camera krijgt. Over die camera gesproken. Op het internet zijn de vermeende foto’s verschenen die met het toestel gemaakt zijn. Samsung zou vooral verbeteringen hebben doorgevoerd in de nachtmodus van de smartphone. De foto’s zijn gedeeld op Twitter.

Op 1 februari zullen we alle details te horen krijgen over de nieuwe Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Dan is namelijk de Galaxy Unpacked aankondiging. DroidApp zal je uitgebreid op de hoogte houden van het nieuws rondom de S23-serie.