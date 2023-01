Samsung Galaxy S23 en S23+: alle specificaties volledig uitgelekt

We starten de dag met wederom nieuws over de Samsung Galaxy S23-serie. Samsung zal de serie op 1 februari aankondigen, maar vandaag komen we alle specificaties te weten die zijn uitgelekt. Zitten er nog verrassingen tussen?

Specificaties Galaxy S23 en S23+

Samsung is de laatste weken bijna dagelijks in het nieuws. Je zou inmiddels denken dat alles over de nieuwe Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra wel zo’n beetje bekend is. Mocht dat het nog niet helemaal zijn, dan komen we vandaag weer een hele stap verder. Vandaag laat Winfuture van zich horen. De Duitse bron deelt vaker vroegtijdig accurate informatie, en vandaag gaat dat over de Galaxy S23 en de Galaxy S23+. De Ultra komt deze keer niet aan bod.

Er wordt, zoals eerder al bekend geworden, gekozen voor een wat gewijzigd design, maar dat zien we eigenlijk alleen aan de achterkant terug. Het gaat over de cameramodule. In plaats van een echte module zoals we die zagen bij de S22-serie, wordt nu gekozen voor drie losse lenzen. Aan de zijkant van het toestel wordt de gekozen kleur doorgetrokken.

Met Snapdragon

Het belangrijkste nieuws is dat Samsung ook in Europa kiest voor de Qualcomm-processor. Waar in Europa eerdere S-modellen nog geleverd werden met een Exynos-chipset, is dat nu niet langer meer het geval. Samsung geeft de modellen uit de Galaxy S23-serie de Snapdragon 8 Gen 2 mee. Qualcomm-processoren staan erom bekend dat ze nog sneller zijn en efficiënter omgaan met het uithoudingsvermogen. Geen slecht plan, zo schreef ik in mijn Galaxy S22+ review na acht maanden, waarin ik mijn beoordeling opnieuw geef, maar dan na acht maanden gebruik.

Standaard zit er sowieso 8GB aan werkgeheugen in de smartphone. De in Europa verkochte modellen krijgen ondersteuning voor twee Nano-SIMkaarten én één eSIM. Samsung geeft je WiFi 6E, Bluetooth 5.3, UWB (UltraWideBand) en weer een vingerafdrukscanner onder het scherm. Het is niet duidelijk of hier verbeteringen in door zijn gevoerd.

Camera

Voor het fotograferen verandert er hardwarematig in ieder geval niet zoveel. We krijgen een 50 megapixel (f/1.8) hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens (f/2.2) en een 10 megapixel zoomlens met 3x optische zoom. De Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus krijgen aan de voorkant een 12MP front-camera, mét autofocus. De camera’s kunnen video’s opnemen in 8K met 30fps, en in 4K met 60fps. Dat laatste is opvallend, omdat de Snapdragon-chipset 4K 120fps aan zou moeten kunnen.

Als we afgaan op de informatie, zal de Galaxy S23-serie nog betere foto’s maken bij slechte lichtomstandigheden. Dit is vooral softwarematig dan qua verbeteringen, omdat er aan de opstelling zelf niet veel veranderd is. Of dit echt het verschil gaat zijn met bijvoorbeeld de Galaxy S22-serie, is natuurlijk reden om hier in een uitgebreide review op terug te komen.

Galaxy S23

We beginnen met de Samsung Galaxy S23. Deze smartphone wordt geleverd met een 6,11 inch beeldscherm met een cirkelvormige opening voor de camera, zoals we dat van andere toestellen kennen. De resolutie komt uit op 2340 x 1080 pixels, wat dus neerkomt op een Full-HD+ resolutie. Net als bij de Galaxy S23+ kan het scherm overweg met een variabele verversingssnelheid tussen de 48 en 120Hz. Naast Always-On en HDR10+ bieden de schermen bescherming middels Corning Gorilla Glass Victus 2.

De Samsung Galaxy S23 komt met 128GB of 256GB opslagruimte. Verder levert Samsung het toestel met een 3900 mAh batterij. Snelladen zit er nog steeds niet bij, bij de Koreanen. 25W voor bekabeld laden en 10W voor draadloos laden is de max. De Galaxy S23 weegt 167 gram.

Galaxy S23+

De Galaxy S23 Plus krijgt van Samsung een 6,6 inch Full-HD+ scherm met dezelfde verdere eigenschappen. Je hebt de keuze uit de variant met 256GB of 512GB aan geheugen. De batterij van het toestel heeft een capaciteit van 4700 mAh. Deze kan ietsje sneller opladen dan zijn goedkopere broer; met 45 watt, maar ook 10 watt draadloos. Natuurlijk komen de twee modellen met One UI 5.1 en Android 13.

Verkrijgbaarheid

Samsung zal de pre-orders direct na de aankondiging op 1 februari opengooien. Het is niet bekend wanneer Samsung de toestellen precies in de winkels legt, maar we verwachten 2-3 weken na de start van de pre-order. Prijzen zijn helaass nog niet opgedoken, dus daarover tasten we nog in het duister. We zullen er niet gek van op staan te kijken als ook deze informatie nog in de komende dagen uitlekt.

Wanneer je kiest voor de Galaxy S23 of Galaxy S23+ kun je kiezen uit de kleuren zwart, groen, lavendel en ‘katoenwit’. Het gaat hier over de kleurkeuze bij retailers. Doorgaans biedt Samsung ook nog exclusieve kleuren aan via de eigen website. Hier kregen we eerder al wat informatie over.

De aankondiging van de Galaxy S23-serie is op 1 februari.