Samsung Galaxy S22+ review: mijn ervaringen na 8 maanden

Acht maanden lang loop ik dagelijks rond met de Samsung Galaxy S22+. Tijd om de balans op te maken en mijn mening te geven over deze telefoon. Want is deze high-end smartphone de beste keuze als je op zoek bent naar een nieuw toestel?

Galaxy S22+: de review na 8 maanden

Sinds mei 2022 heb ik de Samsung Galaxy S22+ als zogenaamde daily driver in bezit, ofwel, het toestel dat ik dagelijks gebruik. De Samsung Galaxy S22+ werd samen met de twee andere toestellen in de S22-serie uitgebracht; de Galaxy S22 en de Galaxy S22 Ultra. We hebben eerder al de Galaxy S22 Ultra review gepubliceerd, en ook kwam de uitgebreide Galaxy S22+ review online op DroidApp.

Wekenlang testen we toestellen en schrijven daar uitgebreide verslagen over. De allerbeste indruk krijg je als je het toestel maandenlang in bezit hebt. Ben ik anders naar de Samsung Galaxy S22+ gaan kijken? Ja en nee.

Concurrentie

Als je op zoek bent naar een high-end smartphone, dan is de kans groot dat je al snel bij Samsung terecht komt. Toch zit de concurrentie niet stil. OnePlus heeft de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T, Sony de Xperia 1 IV en Motorola is sinds oktober er met de Motorola Edge 30 Ultra, die eveneens hoge ogen heeft gegooid. Uit het kamp van Oppo zien we de Oppo Find X5 en dan hebben we natuurlijk nog de nieuwe Pixel 7 Pro. Mogelijkheden genoeg dus, maar wel allemaal met een flink prijskaartje.

Design

In mei vorig jaar ben ik de Galaxy S22+ gaan gebruiken, een stijlvol toestel dat me in de reviewperiode al voldoende heeft overtuigd om hem zelf te gaan gebruiken. Het toestel vind ik prettig qua formaat; waar ik de Ultra erg fijn, maar wel erg groot vindt, is de S22+ een mooi maatje. Wel kan het schelen dat ik zelf wat grote handen heb, wat het gebruik van een groter toestel ook beter maakt. De smartphone heeft direct bij binnenkomst een glazen screenprotector gekregen en een bumper. Die zitten er allen van het begin af aan al op en omheen. Ik heb gekozen voor de glazen screenprotector van Ringke (dat is deze) en een Nillkin bumper in de groene kleur.

Mede door het gebruik van schermbescherming en een hoesje ziet het toestel er nog tiptop uit. Dat wilde ik ook graag. Aangezien de telefoon vervaardigd is uit glas is bescherming voor het toestel zeker aan te raden.

Dagelijks gebruik

Voor de Samsung Galaxy S22+ was ik voornamelijk te vinden bij de toestellen van OnePlus. Ik gebruikte de OnePlus 10 Pro, de OnePlus 9 Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7 Pro en daarvoor was ik klant van Huawei. De Huawei P30 Pro en Huawei Mate 20 Pro volgden mijn passie voor de toestellen van LG op; zoals de LG G6 en de LG G4. Samsung heb ik ook gehad, maar dat was toch alweer een tijd geleden. Los van de reviewtoestellen waren de Galaxy S3 en Galaxy S2 de daily-driver modellen destijds.

Ik gebruik mijn telefoon de hele dag door. Om het nieuws te checken, foto’s te maken, routes te plannen, de tv-gids te raadplegen en natuurlijk ook om mee te bellen. In de afgelopen acht maanden is wel gebleken dat de Samsung Galaxy S22+ mij niet in de steek laat op die gebieden betreft. De Galaxy S22+ is misschien een fractie minder snel dan de Pixel 7 Pro en dergelijke toestellen met een Snapdragon, in de dagelijkse praktijk merk je hier echt niets van, althans ik niet. In de afgelopen acht maanden geen noemenswaardige vastlopers gehad, waarmee wel weer blijkt dat Samsung alles goed op elkaar afstemt en geen gekke dingen veroorzaakt. Horizontaal scroll je door je app-menu heen en wordt de gewenste app geopend en ook met het ontvangen van notificaties zijn er geen problemen.

Camera

Als er één eigenschap genoemd mag worden waar de Samsung erg hoge ogen mee gooit, dan is het wel met de camera. In vrijwel geen enkele situatie stellen de drie camera’s van de Galaxy S22+ je teleur. In de pro-modus zit ik zelf nooit eigenlijk, alles doe ik met de telefoon op de automatische piloot. Voor het andere werk heb ik een andere camera. Die andere camera heb ik in de afgelopen tijd steeds vaker óf in de tas, óf thuis gelaten omdat de Galaxy het prima deed.

Soms is de telefoon erg enthousiast in het overdrijven van kleuren, maar dit valt me alles mee met hoe het bij eerdere modellen was bij Samsung. In veel gevallen is deze Galaxy een prima alternatief als je een keer geen zin hebt om een camera mee te nemen, bijvoorbeeld bij een weekendje weg. Ik heb de Galaxy S22+ ook meegenomen naar Göteborg, rondom de kerstperiode. De Zweedse stad is dan hartstikke gezellig. In deze soms slecht verlichte omstandigheden wist de telefoon zich prima staande te houden met scherpe, heldere foto’s. Dit geldt ook voor overdag; waarbij het fijn is dat je nog een beetje optisch kunt zoomen. Een functie die ik toch wel vaak gebruik, want dit gaat vaak zonder kwaliteitsverlies.

Wanneer ik naar een concert ga, geniet ik graag nog een beetje na. De videokwaliteit van de Samsung Galaxy S22+ is prima en niets op aan te merken. Een video die ik tijdens een concert heb gemaakt, heb ik hieronder geplaatst.



Accuduur

Tot nu toe niets anders dan lof voor de Samsung Galaxy S22+. Toch is het niet allemaal koek en ei met de Galaxy S22. En dat zit hem met name in de accuduur. Die is heel anders dan de waardes die ik met de reviewtelefoon heb behaald. Wat de reden daarvan is, dat weet ik niet, maar met intensief gebruik is het met een schermtijd van drie uur gedaan met de batterij. Reden om toch maar weer een powerbank te bestellen en mee te nemen.

En die was ik nou net uit het hotel in Milaan vergeten mee te nemen. Ik had de telefoon nog opgeladen in het hotel en dacht, dat moet goed komen. Aan het eind zocht ik tevergeefs naar een taxi, die allemaal vol zaten. Vervolgens aan de slag met MyTaxi en Uber, maar ook dat leidde tot niks. De laatste procenten telden snel af. Nergens een vrije taxi te vinden. Uit nood geboren heb ik het adres van het hotel gefotografeerd met de camera die ik mee had. Snel met de laatste twee procent van de batterij een bus opgezocht op Google Maps die een beetje in de buurt kwam. Om vervolgens op mijn camera het adres van het hotel te laten zien aan de taxichauffeur. Erg onprettig.

Ook wanneer je het toestel minder vaak gebruikt is de accu van de S22+ naar verhouding met concurrenten echt snel leeg. Je kunt de Galaxy S22+ met 45W opladen, mits je de extra oplader hiervoor aanschaft. Ik heb zelf de originele 25W lader en vind dat voldoende, al vind ik het stiekem toch weer heerlijk als er een reviewtoestel geleverd wordt die je weer lekker snel kunt opladen.

Updates

Op het gebied van updates is Samsung het beste jongetje van de klas. Bij de aankondiging van de Galaxy S22-serie maakte het merk bekend dat er voor tenminste vijf jaar aan beveiligingsupdates uitgerold worden. Daarnaast verschijnen er ook tenminste vier Android-updates. Een hele nette belofte. En die wordt ook zonder problemen nageleefd, want iedere maand staat er een update naar een nieuwe security-patch klaar en de Galaxy S22 was één van de eerste die Android 13 aangeboden kreeg.

Beoordeling

Hoe bevalt de Samsung Galaxy S22+ mij na acht maanden? Het is een geweldige telefoon die mij nog steeds prima bevalt. De camera en het updatebeleid vind ik twee belangrijke eigenschappen van een smartphone; dat moet gewoon goed zijn. Daar is weinig op aan te merken bij de Galaxy S22+. Waar wel wat op aan te merken is, en wat ik eveneens een heel belangrijk onderdeel vind, is de accuduur. Die is benedenmaats. Wat research leert mij dat het meer mensen tegenvalt. Wat de reden hiervan is, is mij niet duidelijk. De updates die braaf in de afgelopen tijd zijn uitgebracht, hebben in ieder geval niets aan het batterijverbruik verbeterd, net als een schone installatie.

Hoewel de Galaxy S23-serie er binnenkort aankomt, wil ik laten zien dat je de Galaxy S22-serie echt niet hoeft te vergeten. Deze smartphone kan echt de komende jaren nog wel mee. Gebruik je je telefoon intensief, dan is het wel aan te raden om ook een powerbank mee te nemen als je lang de hort op gaat. Verder niets anders dan lof voor de S22+.

De Samsung Galaxy S22+ is te koop bij (nu met interessante cashback-actie)

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 879,00 euro

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 730,00 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 968,00 euro