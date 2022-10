Samsung Galaxy S22-serie: Android 13 met One UI 5 in Nederland en België

Het grote moment is daar voor de Samsung Galaxy S22-serie. De drie smartphones uit de modelreeks krijgen de update naar Android 13 aangeboden; dit samen met One UI 5. De update is vanaf nu te downloaden in Nederland en België.

Galaxy S22: Android 13

Voor de bezitters van de toestellen uit de Galaxy S22-serie is er goed nieuws te melden. Samsung is in Nederland en België begonnen met het updaten van de drie toestellen naar Android 13. We schreven van het weekend al over de update, die toen uitgerold werd in Italië. Nu zijn wij dus aan de beurt. De update brengt ook het nieuws van One UI 5. We zien de melding binnenkomen op onze S22+, en krijgen een hoop tips van lezers, waaronder van Eric en Werner.

Samsung is, na OnePlus, de tweede fabrikant die de update naar Android 13 uitrolt voor een niet-Pixel toestel. Samsung rolt de update naar Android 13 vanaf nu uit voor de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Dankzij de nieuwe update krijg je toegang tot een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Dit dus gecombineerd met One UI 5, de nieuwste skin van Samsung.

Nieuwe functies

Gebruikers met een Galaxy S22 krijgen meer kleurkeuze voor het kleurenpalet, waarbij de interfacekleuren worden aangepast aan die van de ingestelde achtergrond. Tevens zijn er meer, slimmere instellingen voor de widgets en kun je gebruik maken van verschillende verfijningen in de gebruikersinterface. Nieuwe functies in Android 13 zijn er ook; zo kun je per app instellen in welke taal je deze voortaan geopend wilt hebben. Tevens krijg je nog beter en meer inzicht in de privacy, en krijg je hier ook sneller inzicht in dankzij het nieuwe beveiligingsscherm.

In Android 13 met One UI 5 krijgen gebruikers ook verfijnde instellingen voor geluid- en trilinstellingen. Tevens is de camera-app wat aangepast waarmee je in de Pro-modus bijvoorbeeld handige tips krijgt. De nieuwe zoombalk maakt het mogelijk om snel close-up en zoom-foto’s te schieten. Degenen met een visuele beperking worden met deze update geholpen middels toegankelijkheidsopties, waaronder met gesproken hulp middels audiobeschrijvingen.

De update staat vanaf nu klaar voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Als je deze kunt downloaden krijg je hiervan een melding op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates via het menu met instellingen > Software-update.

