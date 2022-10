Samsung Galaxy S22-serie: uitrol Android 13 begonnen in Europa

Groot nieuws vanuit Samsung. De fabrikant is begonnen met het updaten van de toestellen uit de Galaxy S22-serie in Europa. Als eerst is Italië aan de beurt. Opvallend, want het bètaprogramma was daar niet beschikbaar.

Android 13 komt eraan voor Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22-serie is de high-end serie van dit jaar voor Samsung. Deze drie toestellen zullen dan ook vanuit Samsung als eerst de update krijgen naar Android 13. Toch wel wat sneller dan verwacht lijkt Samsung hier nu mee begonnen te zijn. Android 13 wordt vanaf nu namelijk uitgerold in Europa. Normaliter rolt Samsung als eerst de update uit naar landen waarin het bètaprogramma is getest, maar dat lijkt niet het geval te zijn, aangezien de update nu als eerste binnenrolt in Italië.

In Italië worden de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra bijgewerkt naar Android 13. Dit samen met de nieuwe One UI 5 skin die Samsung over Android 13 heeft gelegd. Dit is de nieuwste skin van het bedrijf, waarover in de afgelopen week nog meer informatie naar buiten werd gebracht, dat ging over de zes nieuwe functies, al hebben we ook hier een overzicht met alle nieuwe functies. Er zijn verschillende nieuwe verbeteringen en functies. Zo kun je uit meer kleuren kiezen voor het Kleurenpalet, waarmee de interfacekleuren afgestemd worden op de ingestelde achtergrond. Tevens heb je meer instellingen voor widgets en er is een verfijndere gebruikersinterface.

Eerder ging het gerucht al dat Samsung deze maand zou starten met het uitrollen van Android 13 met One UI 5 voor de Galaxy S22-serie. Het is niet bekend wanneer Nederland aan de beurt is, maar gezien het feit dat de update in Europa aangekomen is, hoeft dit niet heel lang te duren.

Leestip: Samsung Galaxy camera-tips: voor de S22 en andere toestellen

