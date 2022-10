One UI 5: Samsung kondigt zes nieuwe functies aan

Samsung heeft een nieuwe aankondiging gedaan over One UI 5. De laag die over Android 13 zal komen te liggen, zal uitgebreid worden met nog meer functionaliteit. Eerder kregen we ook al het één en ander te horen over de nieuwe softwarelaag van Samsung.

One UI 5: 6 nieuwe functies

Zes nieuwe functies zijn aangekondigd voor in One UI 5. Dit is de allernieuwste skin van Samsung en deze zal samen met de Android 13 update uitgerold gaan worden naar de verschillende toestellen. Voor het zover is, moeten we het eerst doen met de informatie die tot nu toe binnenkomt. Dankzij het bètaprogramma weten we al wat er nieuw is. Nieuwe functies in One UI 5 zijn bijvoorbeeld de meer opties in het kleurenpalet, voor het aanpassen van de interface. Daarnaast zijn er verbeteringen voor de widgets, met name voor de smart widgets. En zo zijn er nog meer nieuwe features toegevoegd.

Samsung heeft nu dus zes andere nieuwe functies toegevoegd aan One UI 5. Die zetten we voor je op een rijtje.

Bixby Text Call

Een nieuwe functie die Samsung toevoegt is Bixby Text Call. Hiermee heeft Samsung concurrentie voor functies als Direct My Call en Call Screening, dat het aanbiedt op Pixel-apparaten. Je kunt een oproep beantwoorden door een bericht te typen, waarna Bixby de tekst omzet naar gesproken audio, die dan opgelezen wordt aan de beller. Het gesprek van de ander wordt vervolgens omgezet naar tekst, zodat je op deze manier het gesprek voort kunt zetten. Volgens Samsung is dit een handige toevoeging voor tijdens het openbaar vervoer of een concert. Als eerst is Bixby Text Call in Korea beschikbaar, later komt het beschikbaar in de Engelse taal. Dit moet in 2023 gebeuren. Bixby is zelf überhaupt nog niet in het Nederlands beschikbaar, dus reken er niet op dat Samsung dit snel hier uit zal brengen.

Modes en routines

Een andere nieuwe functie die we kennen van bijvoorbeeld LG en Apple, zijn Modes en routines. Hiermee kun je op basis van verschillende stappen, bepaalde zaken uitvoeren. Denk aan het geluidsprofiel aanpassen op basis van je locatie, of andere factoren. De functie ‘Modes’ in One UI 5 is nog uitgebreider en heeft voor verschillende situaties, verschillende modi. Wanneer je bijvoorbeeld de trainingsmodus activeert, worden meldingen en geluiden gedempt, zodatje hiervan geen afleiding hebt. Met één druk op de knop kies je voor de slaapmodus, en worden de geluiden zachter gezet en de helderheid verlaagt.

Beveiliging en privacy

Ook op het gebied van privacy en beveiliging belooft Samsung de nodige verbeteringen. Eerder werd door Google al het nieuws gedeeld dat er in de loop van de tijd nieuwe opties beschikbaar komen in het beveiligings- en privacy-dashboard van de Pixels. Samsung gaat dit uitvoeren met het eigen dashboard. In één oogopslag krijg je snel overzicht in de beveiliging van je apparaat, en krijg je suggesties om dit te verbeteren. Tevens zal je Galaxy je waarschuwen als je op het punt staat een foto te delen, die persoonlijke informatie bevat. Denk aan gegevens op je creditcard, rijbewijs, paspoort en dergelijke.

Video wallpaper

In de optionele Good Lock-app heb je al meer opties voor het personaliseren van je Galaxy; die app is echter officieel hier niet beschikbaar. Een functie uit deze app wordt toegevoegd aan One UI 5. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om een video-achtergrond in te stellen op je vergrendelscherm. Deze krijg je dan dus te zien als je het scherm van je Samsung inschakelt.

Nog meer

Er zijn nog meer functies toegevoegd aan One UI 5. Slimme suggesties voor widgets bijvoorbeeld. Hiermee kan op basis van gebruikspatronen en je activiteit een suggestie gedaan worden voor het plaatsen van een bepaalde widget. One UI 5 bevat verder een nieuw menu met verbonden apparaten. Dit zijn apparaten die in verbinding staan met je smartphone; al lijkt het hier wel te gaan om Samsung-apparaten; zoals via Quick Share, Smart Things of DeX.

Samsung zal nog dit jaar de eerste devices van One UI 5 voorzien, samen met de Android 13 update. We hebben op DroidApp hier een mooi overzicht voor je klaar staan; het Android 13 Update overzicht. Hier zie je direct wanneer, welke smartphone de update krijgt.

