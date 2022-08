Screenshots: dit is One UI 5.0 met Android 13 op je Galaxy S22

Samsung heeft het Android 13 met One UI 5.0 bètaprogramma geopend voor de Galaxy S22-serie. De nieuwste versie bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande edities van de eigen Samsung-skin. Nu zien we screenshots met hoe One UI 5 op de S22 eruit ziet.

Galaxy S22: One UI 5 op S22

Samsung heeft het bètaprogramma geopend voor de nieuwe Android-versie voor de Galaxy S22-serie. Als eerst is Duitsland aan de beurt waar gebruikers zich aan kunnen melden voor de testversie. Dit betekent dat je toegang krijgt tot Android 13, samen met de One UI 5 skin, maar dat hier nog wel door Samsung verder aan gesleuteld moet worden. Toch krijgen we dankzij de openstelling van het bètaprogramma een mooi voorproefje van wat we kunnen verwachten.

Dankzij de collega’s van Sammobile krijgen we screenshots te zien van One UI 5 op de Galaxy S22. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd te zijn. Het zit hem in Android 13 vooral in de details. Zoals we tijdens de aankondiging van Google al zagen, zit hem dat bijvoorbeeld in de toestemmingen, de app-permissies. Dit scherm is nu duidelijker vormgegeven. Verder heeft Samsung verschillende verbeteringen doorgevoerd in het vergrendelscherm; waar je nu meer afrondingen hebt en het net wat meer bijgeschaafd is. Deze stijl wordt ook doorgevoerd in het overzicht met notificaties.

In One UI 5.0 zijn verder wat grotere icoontjes gebruikt en ook andere elementen in de interface zijn aangepakt. Op het gebied van beveiliging en privacy zijn er nu snelle instellingen en controles die je uit kunt voeren. Vanuit de Galerij-app kun je nu ook tekst herkennen op foto’s en deze bijvoorbeeld direct kopiëren en elders plakken. Kleurenpalet, waarmee de kleuren uit de achtergrond overgenomen worden in de interface biedt nu meer opties. Er zijn ook nieuwe gebaren die je kunt vinden bij de geavanceerde functies; vegen voor de pop-up weergave en vegen voor gesplitst scherm. Tot slot krijg je bij het maken van een screenshot de mogelijkheid om deze gelijk ergens heen te plakken.

Hoewel grote nieuwe functies uitblijven, is Android 13 wel weer op verschillende vlakken een verbetering. De nieuwe functies in Android 13 vind je in dit gelinkte artikel. Voorlopig zal er eerst getest worden door Samsung. Het bètaprogramma is niet beschikbaar in Nederland en België. De definitieve versie van Android 13 met One UI 5.0 wordt in de herfst verwacht.

Tip:

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 793,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 976,00 euro