Samsung Galaxy S22: ‘Android 13 met One UI 5.0 bètaprogramma komt in juli’

De voorbereidingen van Samsung voor Android 13 voor de Galaxy S22-serie zijn in volle gang. De fabrikant zou volgende maand al het nieuwe One UI 5.0 bètaprogramma open willen stellen. Dat is duidelijk eerder dan verwacht.

One UI 5.0 bèta in juli?

Samsung heeft misschien wel het beste updatebeleid dat je kunt wensen voor je smartphone. In alle prijsklassen worden smartphones nog lange tijd van updates voorzien. Niet gek dat het bedrijf al bezig is met One UI 5.0, de eigen skin die geïnspireerd is op Android 13. Het tempo waarin de nieuwe versie moet verschijnen voor in dit geval de Samsung Galaxy S22-serie, lijkt echter opgevoerd te worden. Waar Samsung doorgaans rond de herfst het bètaprogramma openstelt, is dat nu naar voren gehaald, zo melden de collega’s van Sammobile.

De Galaxy S22+ in de Galaxy S22 review

Volgens de informatie zou Samsung in de derde week van juli al de One UI 5.0 beta openstellen. Dit gebeurde vorig jaar met One UI 4.0 nog in september. De publieke release van One UI 5.0 met dus de update naar Android 13, zou voor de Galaxy S22-serie gepland staan in oktober. Als we kijken naar eerdere updates, zou Samsung de update als eerst beschikbaar stellen voor thuisland Zuid-Korea en de VS, daarna voor andere regio’s. Het is niet bekend of dat dit jaar weer het geval zal zijn. Samsung zal de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra als eerst de update geven. Na de release van de bètaversie van Android 13 voor de S-serie, zal gestart worden met het bètaprogramma voor andere S-serie modellen, de Flip en de Fold.

Eerdere geruchten spraken over verschillende verbeteringen in One UI 5.0. Onder andere de animaties en snelheid moeten flink geoptimaliseerd worden. Ook verwachten we nieuwe functies uit Android 13 en bepaalde wijzigingen in de interface. Bij nieuwe functies gaat het bijvoorbeeld om de (taal-)instellingen per app, een nieuwe fotokiezer en verschillende optimalisaties. Het is niet bekend of de bèta ook in Nederland en België beschikbaar komt. Voorheen gebeurde dat helaas niet.

Leestip: Samsung Galaxy S22 (Ultra): 18 onwijs handige tips voor je nieuwe smartphone

