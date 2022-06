‘Samsung komt niet met opvolger van Galaxy S21 FE: geen Galaxy S22 FE’

Er is nieuws over de Fan Edition-smartphones van Samsung. De fabrikant lijkt geen opvolger uit te brengen voor de Galaxy S21 FE, dus vermoedelijk zit er geen Galaxy S22 FE in de pijplijn.

Geen Galaxy S22 FE?

Samsung had met de Galaxy S20 FE een schot in de roos; een fantastische smartphone met weinig nadelen. Dat schreven we ook in onze Galaxy S20 FE review. De opvolger, de S21 FE, wist in onze Galaxy S21 FE review ook netjes te scoren, maar had niet meer de wow-factor die zijn voorganger had.

Samsung zou voor de S22-serie geen plannen hebben om de Samsung Galaxy S22 FE uit te brengen. De reden is niet helemaal duidelijk. Het is goed mogelijk dat de S21 FE aankondiging te dicht op die van de S22 zat. De telefoon lag slechts enkele weken eerder in de schappen dan de S22.

Volgens verschillende bronnen, waarover Sammobile bericht, zit er dus geen Galaxy S22 FE in het vat. Of er dan wel een Galaxy S22 Lite of dergelijke komt, zoals nog met de S10-serie met de S10 Lite het geval was, is onduidelijk. Samsung zelf heeft niet op de berichten gereageerd. Het feit dat het typenummer SM-S900, dat in lijn zou zijn met voorgaande modellen, niet gebruikt wordt, zou volgens de collega’s eveneens een duidelijke aanwijziging zijn dat er geen S22 FE komt.

