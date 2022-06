‘Samsung gaat met One UI 5.0 de interface veel sneller maken’

Samsung is achter de schermen bezig met One UI 5.0, de skin die vermoedelijk samen met Android 13 uitgerold zal worden. De nieuwe versie zal op verschillende manieren verbeterd worden, waaronder op het gebied van de snelheid.

One UI 5.0 wordt sneller

Van de week verscheen er informatie over One UI 4.1.1. Deze nieuwe skin wordt over een paar maanden verwacht, waarbij de fabrikant verschillende kleinere verbeteringen uitrolt naar de eigen interface. Een andere grotere update wordt later verwacht, welke gebaseerd zal zijn op Android 13. Het gaat hierbij om One UI 5.0.

Volgens de collega’s van Sammobile kunnen we verbeteringen verwachten op het gebied van snelheid. Samsung staat met de One UI-skin bekend als een prima skin, maar wel eentje die niet de prijs zal winnen op het gebied van snelheid. Dat moet met One UI 5.0 verleden tijd zijn. Samsung zal de animaties in de interface optimaliseren en versnellen. Vooral bij toestellen met een 120Hz verversingssnelheid vallen nu de soms wat langzame animaties op.

Welke nieuwe functies One UI 5.0 verder nog brengt is niet bekend. One UI 5.0 zal deel uitmaken van Android 13. Die Android-versie krijgt verschillende nieuwe functies, zoals een nieuwe mediakiezer, taalinstellingen per app en verschillende andere verbeteringen.

Naar verwachting komt One UI 5.0 in oktober of november naar de eerste toestellen. Eerder werd al gesuggereerd dat in de zomer het bètakanaal van Android 13 voor de Samsung-devices uitgerold gaat worden.

