Samsung geeft bevestiging: One UI 4.1.1 komt later dit jaar

Samsung heeft meer informatie losgelaten over de komst van One UI 4.1.1. De opvolger van het huidige One UI 4.1 zal later dit jaar aangekondigd worden. Wat worden de nieuwe functies?

One UI 4.1.1 komt later dit jaar

De Samsung Galaxy S22-serie was de eerste reeks toestellen die voorzien was van One UI 4.1. In de tijd erna werden steeds meer smartphones van de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant bijgewerkt met de nieuwste skin van het bedrijf. Bovenop de nieuwere Android-versie worden dan een groot aantal functies toegevoegd. Tijdens de komende editie van Samsung Galaxy Unpacked, vermoedelijk van de zomer, waar de nieuwe foldables van Samsung tentoongesteld zullen worden.

Een medewerker van Samsung laat weten dat de nieuwe versie One UI 4.1.1 zal worden. Dit is niet helemaal een verrassing, gezien vorig jaar een vergelijkbare sprong werd gemaakt van One UI 3.1 naar versie 3.1.1. De volgende grote update is naar het schijnt One UI 5, die samen met de update naar Android 13 verspreid zal worden. Deze zomer wordt de eerste bètaversie verwacht van de nieuwe skin. Wat er nieuw is in One UI 4.1.1 is vooralsnog niet bekend. Dat zullen we waarschijnlijk deze zomer te weten komen, als de nieuwe Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 aangekondigd worden.

