Samsung Galaxy Z Flip 4: specificaties van vouwbaar model lekken uit

Nadat we eerder al het nodige nieuws te weten kwamen over de Samsung Galaxy Z Fold 4, is het nu de tijd aan de Galaxy Z Flip 4. De specificaties van het andere vouwbare toestel worden gedeeld op Twitter.

Specs van Galaxy Z Flip 4

Samsung komt komende zomer vermoedelijk met de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4, de nieuwe generatie van de vouwbare smartphone. Deze week schreven we al over de specificaties van de Galaxy Z Fold 4. Het broertje, de Samsung Galaxy Z Flip 4, is nu genoemd op het sociale netwerk Twitter door leaker Yogesh Brar. De informatie van hem klopt meestal wel, al zat hij er met de Pixel 6a naast.

Volgens de bron krijgt het toestel opengeklapt een 6,7 inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant is er een 2,1 inch sAMOLED-scherm. De telefoon krijgt 8GB RAM, 128/256GB opslagruimte en de nieuwe Snapdragon 8+ Gen 1 chipset van Qualcomm. Er zou een dual-camera aanwezig zijn met een 12 megapixel hoofdcamera en 12MP groothoeklens. De bron meldt verder uiteraard Android 12 en de One UI-interface. Samsung zou het toestel voorzien van een 3700 mAh batterij met 25W bekabeld laden en 10W draadloos laden.

Van de zomer hopen we meer informatie te krijgen van Samsung.