Samsung Galaxy Z Flip 4 lekt uit in renders: krijgt 6,7 inch scherm

Nadat we van de week al de Samsung Galaxy Z Fold 4 zagen in de renders, is het nu de beurt aan zijn vouwbare broertje; de Samsung Galaxy Z Flip 4. Op renders krijgen we het toestel te zien, en komen we enkele specificaties te weten.

Samsung Galaxy Z Flip 4 in renders

Leaker OnLeaks heeft weer van zich laten horen. De bron die bekend is met de plannen van Samsung voor het uitbrengen van nieuwe smartphones. Dat zagen we al bij de berichten over de Galaxy Z Fold 4. Nu is het de beurt aan de Galaxy Z Flip 4. Deze nieuwe smartphone kunnen we vermoedelijk samen met de Fold gaan zien, en dat gebeurt mogelijk deze zomer.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 krijgt een vergelijkbaar design als zijn voorganger. Wel zou deze vanwege een grotere accu mogelijk wat dikker kunnen worden. Het zou gaan om een verschil van 0,3 millimeter. Het nieuwe model zou daarnaast iets minder lang en minder breed moeten zijn dan de Z Flip 3, maar krijgt wel net als het huidige model een 6,7 inch beeldscherm dat je nog steeds dubbel kunt vouwen.

Over de processor is nog wat onduidelijkheid. Mogelijk zou Samsung het toestel willen voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1+ chipset van Qualcomm. Het huidige model biedt, ook in ons land, de Snapdragon 888, en dus is het goed mogelijk dat er geen eigen Exynos chipset in het toestel geplaatst wordt. Aan de achterkant krijgt de telefoon twee camera’s met een scherm voor de basisinformatie. De vingerafdrukscanner zal weer aan de zijkant geplaatst worden.

We verwachten in de komende maanden meer informatie over de smartphone in kwestie. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.