Samsung Galaxy Z Fold 4 duikt op in renders

OnLeaks is een bekende bron als het gaat om het delen van afbeeldingen van nieuwe smartphones en toestellen. Deze keer wordt de Samsung Galaxy Z Fold 4 uit de doeken gedaan van verschillende kanten.

Galaxy Z Fold 4 in renders

Samsung heeft een rijk portfolio aan toestellen en ieder jaar zien we meerdere nieuwe smartphones hieraan toegevoegd worden. De smartphone die we waarschijnlijk komende zomer zullen gaan zien, is de Galaxy Z Fold 4, het nieuwe vouwbare toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Wat opvalt is dat het ontwerp van de Samsung Galaxy Z Fold 4 grotendeels overeenkomt met dat van de voorganger, de Galaxy Z Fold 3. De smartphone krijgt volgens de bron opengeklapt een schermgrootte van 7,6 inch. Het formaat zou dicht uitkomen op 155 x 130 x 7,1 millimeter en een schermgrootte van 6,2 inch. Opengeklapt komt dit uit op 158,2 x 128,1 x 6,4 millimeter. De front-camera, wanneer het scherm is opengeklapt, zit onder het scherm zelf en moet verbeterd zijn.

Opvallend is de achterkant van de Samsung Galaxy Z Fold 4. Deze moet qua vormgeving vergelijkbaar zijn met die van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het is dan ook minder één module, en meer een opstelling van drie losse lenzen. We verwachten de telefoon van de zomer, maar officiële informatie is er nog niet over.