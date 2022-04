Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt twee grote verbeteringen: camera en scharnier

Er is nieuws over de Samsung Galaxy Z Fold 4. Het nieuwe vouwbare toestel moet over verschillende verbeteringen beschikken; denk aan de camera en de vouwtechniek.

Verbeteringen voor Galaxy Z Fold 4

De Samsung Galaxy Z Fold 4 wordt later dit jaar verwacht, waarschijnlijk samen met de Galaxy Z Flip 4. Over het nieuwe vouwbare toestel komt nu meer informatie naar buiten. Samsung zou de telefoon voorzien van een vernieuwd scharnier. Het zou gaan om een nieuw type scharnier dat werkt met één scharnier; waar dat er nu twee zijn. De bron meldt dat het nieuwe scharnier moet zorgen voor een gewichtsbesparing en eentje die makkelijker te repareren is.

De andere verbetering bij de Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft te maken met de camera. Deze loopt nog altijd wat achter met die van de Galaxy S-serie, terwijl de Z-serie toch ook wel als high-end gezien kan worden. Samsung zou het toestel voorzien van eenzelfde telelens als in de Galaxy S22-serie. Dit is een 10 megapixel lens met 3x optische zoom. De kans wordt mogelijk geacht dat ook de rest van de camera-opstelling gelijk is aan die van de S22. Dit betekent dat er ook een 50MP camera verwacht wordt, samen met optische beeldstabilisatie.

Waar Samsung volgens de laatste berichten wel aan vast lijkt te houden, is de plaats voor de vingerafdrukscanner. Deze zou ook bij het nieuwe model weer aan de zijkant zitten.

