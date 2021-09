Samsung Galaxy Z Flip 3 review: de Flip wordt volwassen

Samsung is al een tijdje aan het experimenteren met toestellen dit je kunt openklappen. De eerste versie was voor verbetering vatbaar en Samsung heeft dan ook een aantal punten verbeterd ten opzichte van de eerste versie. Hoe de Flip 3 het doet in onze test lees je in deze Samsung Galaxy Z Flip 3 review.

Samsung Galaxy Z Flip 3 review

Dat Samsung uitstekende smartphones produceert, staat buiten kijf. Ook is de fabrikant niet bang om nieuwe, experimentele toestellen uit te brengen zoals de Flip 3 en de Fold 3. Het is altijd maar afwachten of dergelijke nieuwe toestellen aanslaan bij het grote publiek. In onze review lees je of de Flip 3 de moeite waard is om aan te schaffen.

Verkooppakket

Wanneer je de doos van de Flip 3 voor het eerst ziet, zou je niet meteen verwachten dat er een smartphone in zit. De doos zelf is rechthoekig, maar dunner dan gebruikelijk. De reden hiervoor is dat Samsung geen lader meelevert met het toestel. De doos is voor de helft zwart en voor de helft donker grijs. Op de bovenzijde van de doos zien we een grote ‘Z’ staan. Wanneer we de doos openen, zien we meteen het toestel opgeklapt liggen. Onder het toestel liggen de handleiding en een pennetje om de simlade te openen.

Design en interface

De Flip 3 heeft een luxe uitstraling. We hebben de kleur “Cream” van Samsung ontvangen, waarvan de randen en de scharnier een matte afwerking hebben. Op de scharnier staat de naam van de fabrikant. Op de bovenste helft van het toestel zien we een zwart vlak met daarin twee cameralenzen en een Super AMOLED schermpje van 1,9 inch. Dit scherm is erg handig wanneer het toestel is dichtgeklapt, je kan namelijk een aantal opties instellen. Hier komen we later in de review op terug. Boven het zwarte vlak (of onder, afhankelijk van of het toestel is uitgeklapt) is een crémekleurig vlak geplaatst met daarin de flitser. De onderste helft van het toestel heeft ook de kleur. Beide delen zijn overigens van glas gemaakt.

Wanneer we de Flip 3 openklappen zien we het 6,7 inch vouwbare AMOLED scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 2640 x 1080 pixels. Bovenin zit de selfie-camera verwerkt. In het midden van het scherm is een duidelijk vouw te zien en te voelen, maar dit is niet echt storend en na een tijdje met het toestel gewerkt te hebben ben je hieraan gewend. Het scherm is uitstekend af te lezen op een zonnige dag en kan ook voldoende gedimd worden in de avonduren wanneer het donker is. Onder instellingen heb je de mogelijkheid om de scherminstellingen aan te passen naar je eigen wensen.

Samsung heeft aan de linkerkant van de Galaxy Z Flip 3 de simlade geplaatst. De simlade biedt plaats voor één simkaart. Mocht je toch een tweede simkaart willen toevoegen, dan kan dit door middel van een eSIM. Aan de rechterkant vinden we de power-button terug en daarboven de volumetoetsen. In de powerbutton zit de vingerafdrukscanner verwerkt. Boven het scherm is een speaker geplaatst, net als aan de onderkant. In de onderkant van het toestel vinden we ook de USB-C ingang terug.

Interface

Zoals we van Samsung gewend zijn, is ook de Flip 3 uitgerust met de eigen skin bovenop Android 11, One UI 3.1.1. Wanneer je van een ander smartphone merk komt, is dit wellicht even wennen. Het thuisscherm is tot op zekere hoogte naar eigen smaak in te richten. Zo heb je de mogelijkheid om het raster van het startscherm en van het app-scherm aan te passen en de lay-out van het startscherm aan te passen. Het is echter niet mogelijk om een ander icoon pakket of een snelkoppeling in te stellen.

Wat een handige toevoeging is, is het Edge scherm. Hiermee heb je de mogelijkheid om vanuit elk scherm bepaalde apps of functies te openen. Deze apps of functies kun je naar eigen smaak aanpassen. Ook heb je de mogelijkheid om de Google feed te openen door van links naar rechts over het thuisscherm te vegen en de app-lade te openen door omhoog te vegen. Door naar beneden te vegen open je je notificaties en door nogmaals naar beneden te vegen open je de snelle instellingen. Deze snelle instellingen zijn ook weer aan te passen.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Mis je het wel eens dat je lekker boos de telefoon kan ophangen? Dat kan met de Flip 3! Nou ja, je moet natuurlijk niet te hard de telefoon dichtklappen na een vervelend telefoontje, maar het kan wel. Ook is het mogelijk om de telefoon te beantwoorden door de telefoon open te klappen. Op het cover display zie je wie er belt, erg handig. Uiteraard kan dit aangepast worden binnen de telefoon app van Samsung zelf. De kwaliteit van het geluid van het bellen is overigens prima in orde. Het sturen van berichten en het typen hiervan doe je met de meegeleverde apps van Samsung.

Qua connectiviteit zit het ook wel goed bij de Flip 3. Zoals je van een high-end toestel mag verwachten, beschikt het toestel over WiFi 5GHz en WiFi 6, 5G, NFC, GPS en Bluetooth. Het enige dat het toestel mist is FM radio en een infraroodpoort. Door de aanwezigheid van WiFi 5GHz, WiFi 6 en 5G is het internetten lekker snel. Het internetten doe je met de webbrowser die Samsung meelevert.

Multimedia: muziek en film

Je kunt op het 6,7 inch grote scherm prima films kijken, er is echter wel een duidelijk vouw te zien in het midden van het scherm. Verder is het scherm prima, met 1200 nits (piek) is het scherm ruim voldoende om het in fel zonlicht af te lezen. Ook in de avonduren kan het scherm voldoende gedimd worden om het scherm in het donker prettig af te kunnen lezen. Onder instellingen heb je de mogelijkheid om het één en ander aan te passen.

De Flip 3 heeft stereo-speakers en het geluid hiervan is prima en kan ook lekker hard. Een 3,5 millimeter aansluiting ontbreekt, maar je kunt uiteraard een Bluetooth headset aansluiten.

Camera: foto en video

Over het algemeen maken toestellen van Samsung uitstekende foto’s. Samsung heeft de Flip 3 uitgerust met “slechts” drie lenzen. Twee daarvan zitten achterop het toestel; een hoofdlens en een groothoeklens. Beide lenzen hebben een resolutie van 12MP. De derde lens vinden we aan de voorkant van de Flip 3. De selfie-camera heeft een resolutie van 10MP.

Foto’s die je maakt met de hoofdlens zijn niet slecht, maar we hadden hier niet iets meer van verwacht. De groothoeklens presteert minder. Een foto gemaakt met de groothoeklens laat een duidelijke vervorming zien. Dit zou door middel van een software-update verholpen kunnen worden. Foto’s waarbij ingezoomd is zijn redelijk van kwaliteit. Je hebt de mogelijkheid om tot 10 keer in te zoomen, maar dit is niet aan te raden. Tot vier keer inzoomen is de kwaliteit van de foto’s redelijk te noemen, verder ingezoomd wordt de kwaliteit aanzienlijk slechter. Kleuren worden op de meeste foto’s natuurgetrouw weergegeven, de kleuren van de bloeiende heide vielen echter wat tegen. In werkelijkheid was de paarse kleur veel intenser.

Foto’s gemaakt in het donker met de hoofdlens zijn prima van kwaliteit, maar foto’s gemaakt met de groothoeklens zijn beduidend minder. Waar de foto’s die zijn gemaakt met de hoofdlens veel detail laten zien, is er op de foto’s gemaakt met de groothoeklens vrij veel ruis te zien.

De camera-app is een prettige app om mee te werken. De sluiterknop zit op een plek waar je deze ook bij camera-apps van andere merken ook verwacht. Hiernaast zitten enkele opties, zodat je snel kunt schakelen tussen het maken van een foto, video of een portretfoto. Ook zit hier de optie “Single take”. Hiermee maak je een video van drie tot tien seconden. Hierna heb je de keuze uit tien foto’s en vier video’s. Uit deze foto’s en video’s kun je de beste opname kiezen. De camera-app beschikt ook over een pro-modus waarmee je zelf bijvoorbeeld de witbalans kunt instellen.

Hieronder zie je enkele foto’s die we met de Flip 3 hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, dan hebben we ook deze keer weer een mooie selectie voor je klaarstaan in het digitale fotoalbum.

Videocamera

Met de Flip 3 heb je de mogelijkheid om in UHD te filmen met 30 en 60 frames per seconde. UHD staat voor Ultra-HD en is 4 keer scherper dan Full-HD. Uiteraard kun je ook in full HD filmpjes schieten, ook met 30 en 60 frames per seconde. De kwaliteit van de filmpjes is prima, maar ook hier geldt dat je beter niet verder kunt inzoomen dan viermaal.

Overige mogelijkheden

De Flip 3 is een toestel met een aantal functies die je op andere toestellen niet tegenkomt. Samsung heeft de Flip 3 enkele handige functies meegegeven, zodat je optimaal gebruik kunt maken van het toestel.

Cover Display en andere handige functies

Samsung heeft de Flip 3 een tweede scherm meegegeven. Dit scherm is “slechts” 1,9 inch groot, maar is bijzonder handig. Op dit kleine scherm kun je je melding aflezen, muziek bedienen en nog een aantal andere functies. Door tweemaal op het cover display te tikken activeer je het scherm. Je ziet hier de tijd, de datum en het batterijpercentage. Dit scherm is qua uiterlijk aan te passen. Wanneer je één of meerdere meldingen hebt, verschijnt er aan de linkerkant een oranje puntje. Door naar links te vegen, zie je welke melding je hebt. Wanneer je naar rechts veegt, zie je de andere opties zoals de muziekbediening of het weer. Ook dit kun je naar eigen smaak aanpassen en de volgorde wijzigen.

Een andere handigheid van het cover display is dat het dienst kan doen als een zoeker om een selfie te maken. Door tweemaal op de aan- en uitknop te klikken open je de camera. Wanneer het toestel dichtgeklapt is, veranderd het cover display in een zoeker. Door naar boven te vegen, verander je van lens en door naar links of naar rechts te vegen open je de videocamera. De volumetoetsen functioneren als sluiterknop.

Overigens worden volumetoetsen meegedraaid wanneer het toestel dichtgeklapt is. Handig, want zo kun je het volume bedienen zoals je gewend bent. We hebben het al even aangehaald, wanneer je gebeld wordt heb je de mogelijkheid om het gesprek aan te nemen door de Flip 3 open te klappen en het gesprek te beëindigen door het toestel weer dicht te klappen. Onder instellingen van de telefoon app kun je deze opties aan- of uitzetten.

Vingerafdrukscanner

Samsung heeft ervoor gekozen om de vingerafdrukscanner in de power-button te verwerken. Deze is aan de rechterkant van het toestel geplaatst en is mooi weggewerkt. De scanner doet uitstekend zijn werk. Het toestel wordt onmiddellijk ontgrendeld wanneer je de scanner met je vinger aanraakt. Uiteraard kun je meerdere vingers toevoegen.

Bloatware

Naast een hoop eigen apps levert Samsung ook een aantal apps van Microsoft mee. Hoewel deze apps best handig kunnen zijn, zien we toch liever dat dergelijke apps niet voorgeïnstalleerd zijn. Op OneDrive na zijn deze apps gelukkig wel te verwijderen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Samsung heeft de Flip 3 van de Snapdragon 888 voorzien. Deze snelle chipset wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen. Alle taken, hoe zwaar ze ook zijn, worden soepel en snel uitgevoerd.

Vanwege zijn omvang heeft de Flip 3 niet de grootste accu aan boord. Samsung heeft het voor elkaar gekregen om twee accu met een totaal 3300 mAh in het toestel te proppen. Dit lijkt wat aan de krappe kant. Toch heeft de accu ons positief verrast. Met een screen-on-time van zo’n 4 uur en de hele dag op 4G en 5G hielden we toch nog wat accu over aan het eind van de dag. Mocht je een echte power gebruiker zijn, dan kan het voorkomen dat je het eind van de dag niet gaat redden. Helaas ondersteunt het toestel geen super snel laden en kan slechts maximaal 15W laden met een kabel. Draadloos kan de Flip 3 10W laden. Dit vinden we toch wel een minpunt. Het zou kunnen dat het toestel niet sneller kan opladen door het ontwerp van het toestel.

Updatebeleid

Over het updatebeleid van Samsung kunnen we kort zijn, dit is uitstekend. De fabrikant brengt maar liefst vier jaar beveiligingsupdates uit. Verder kun je drie Android-updates verwachten op de Z Flip. Dit is keurig en een voorbeeld voor veel andere fabrikanten.

Beoordeling

De Flip 3 is de afgelopen tijd mijn daily-driver geweest. Het toestel heeft mij over het algemeen positief verrast. De functies die Samsung heeft toegevoegd aan het cover display zijn echt handige toevoegingen. Omdat je tot op zekere hoogte je de telefoon kunt bedienen met het cover display, is dit ook van positieve invloed op de accu. Je hoeft voor bepaalde handelingen immers het toestel niet te openen. Ik zal deze handige functies dan ook zeker gaan missen in combinatie met het dicht- en open kunnen klappen. Ook ben ik zeer te spreken over de prestaties van het toestel. De accu mag dan aan de krappe kant zijn, maar bij normaal gebruik moet je het eind van de dag kunnen redden op één acculading.

Helaas zijn er ook een aantal minpunten te noemen. Zo presteert de camera ondermaats ten opzichte van andere high-end toestellen. De foto’s zijn niet slecht, maar kan beter. Het laden gaat niet bijzonder snel, met maximaal 15W. Je zult zelf voor een lader moeten zorgen, want deze wordt niet meegeleverd. Doordat het scherm dubbel gevouwen wordt, zou er zand of iets anders tussen kunnen komen wat het scherm niet ten goede komt.

Je kunt de Galaxy Z Flip 3 kopen bij: Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel, Belsimpel en T-Mobile.