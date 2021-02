Samsung verlengt updatebeleid opnieuw: voor alle Galaxy’s vanaf 2019

Vorig jaar werd bekend dat verschillende modellijnen van Samsung voortaan drie jaar konden rekenen op updates. Inmiddels heeft Samsung nieuwe wijzigingen klaargezet. Vier jaar lang beveiligingsupdates, dat is de nieuwe belofte van de Koreaanse fabrikant.

Samsung met nog beter updatebeleid

Als er één merk genoemd moet worden waar veel fabrikanten een voorbeeld aan kunnen nemen op het gebied van updatebeleid, dan was dat Samsung. Dat kunnen we nu alleen maar nog meer bevestigen. De fabrikant heeft vandaag bekend gemaakt dat het met opnieuw grote wijzigingen komt in het updatebeleid. Het is groot nieuws, en we kunnen het voorzichtig een doorbaak noemen voor Android. Waar eerder de duurdere toestellen al zeker waren van drie jaar updates, gaat er nu iets voor veel meer toestellen veranderen.

Alle Galaxy-toestellen van 2019 en nieuwer kunnen rekenen op minstens vier jaar beveiligingsupdates. Niet alleen smartphones, maar ook tablets. Het gaat hierbij ook om de goedkope smartphones zoals bijvoorbeeld de Galaxy A-serie met de A10, A20 en A12. Afhankelijk van het model worden updates maandelijks of eenmaal per kwartaal verspreid. Voorheen konden de toestellen rekenen op drie jaar security-updates al zagen we in het verleden dat veel van de, vooral duurdere, toestellen na die tijd ook nog bijgehouden werden.

Het betekent niet dat je ook vier jaar lang Android-updates krijgt. Voor de high-end smartphones is duidelijk dat je drie jaar lang Android-updates krijgt, overigens ook een keurige belofte. Vele fabrikanten staken al veel eerder de uitrol van updates. Denk aan bijvoorbeeld LG en Motorola die een niet al te beste naam hebben op het gebied van updates. Google zorgt voor een periode van drie jaar voor Pixel-updates. Android One, dat voornamelijk door Nokia toegepast wordt, krijgt drie jaar beveiligingsupdates en twee jaar Android OS-updates.

Op dit moment is dit de lijst van toestellen waarvoor Samsung in totaal vier jaar lang updates uitrolt;

Galaxy vouwbare smartphones: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S-serie: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note-serie: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Galaxy A-serie: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Galaxy M-serie: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Galaxy XCover-serie: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab-serie: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

