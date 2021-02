‘Volgende smartwatch van Samsung draait op Android’

Tot nu toe worden de smartwatches van Samsung voorzien van het Tizen-besturingssysteem. Bij het volgende model kan dat zomaar gaan veranderen, zo blijkt uit nieuwe informatie.

Samsung watch zonder Tizen

Als de informatie van Ice Universe klopt, dan wordt de nieuwste smartwatch van Samsung niet langer geleverd met Tizen. In plaats daarvan zou Samsung kiezen voor Android, ofwel Google’s eigen Wear OS. Helemaal nieuw is dit niet voor Samsung. Zo verscheen in 2014 voor het laatst een Android-watch van Samsung onder de naam Gear Live. Sinds die tijd waren het enkel Tizen-watches bij Samsung.

Of het definitief Wear OS wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn dat Samsung een eigen gebruikersinterface gebruikt, waarbij Android als basis wordt gebruikt. De informatie is afkomstig van een doorgaans goed geïnformeerde bron.

De afgelopen tijd zijn Samsung en Google een stuk dichterbij elkaar gekomen. Dit zagen we terug in verschillende dingen. Zo kan op de Galaxy S21-serie de nieuwspagina van Samsung zelf vervangen worden door Google Discover en zou Google ook af willen van Samsung Bixby. Tot nu toe ontbreekt verdere informatie over de smartwatch van Samsung.