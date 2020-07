Wil Google af van Samsung-diensten als Bixby en Galaxy Store?

Volgens de laatste berichten is Google met Samsung in gesprek gegaan over het gebruik van Bixby en de Galaxy Store. Google zou meer de aandacht willen hebben naar de Assistent en de Play Store.

Bixby en Google-diensten

Samsung gebruikt al lange tijd eigen alternatieven voor bepaalde Google-diensten. Waar het eerst begon met S Voice, is het nu assistent Bixby als alternatief voor Google Assistent. Voor het downloaden van apps kun je op Samsung-toestellen ook terecht in de Galaxy Store.

Google ziet dit liever anders. De Google-producten zijn wel aanwezig op de smartphones van Samsung, maar worden door de alternatieven van Samsung zelf wat meer naar de achtergrond geschoven, zo is de mening van Google. In het verleden zijn al aanpassingen doorgevoerd in de TouchWiz UI, en nu wil Google ook wat aan de Samsung-diensten veranderen, zo luiden berichten van Bloomberg en Reuters.

Google zou graag zien dat de Google Assistent en de Play Store wat meer naar de voorgrond getrokken worden. Google zou daarbij mogelijk best bereid zijn om de portemonnee te trekken, al is onduidelijk of Samsung hier ook wat voor voelt. Samsung zou aan Bloomberg hebben laten weten dat het zelf geen afstand zal doen van de eigen diensten. Er wordt samengewerkt met Google om de beste gebruikerservaring te bieden, zo stelt de fabrikant. Google zou weer hebben laten weten dat het juist fabrikanten de vrijheid wil geven, en dat dat juist een key-feature van het OS is.

Samsung heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in eigen diensten zoals Bixby. De spraakassistent is nog altijd niet in het Nederlands te gebruiken. Tot enkele modellen geleden waren toestellen zelfs uitgerust met een fysieke Bixby-toets, die (gelukkig) met een latere update ook te personaliseren was. Die knop zien we inmiddels al niet meer terug.

