Samsung One UI 3.1 wordt geleverd met Google Discover

De nieuwste versie van de skin van Samsung, One UI, zal geleverd worden met Google Discover. Samsung gebruikte tot nu toe een eigen alternatief in de vorm van Samsung Daily of Bixby Home. Dat gaat dus veranderen.

One UI met Google Discover

Samsung heeft een vrij wilde reputatie als het gaat over de vulling van het linker startscherm. Doorgaans vind je hier bij toestellen van de meeste andere fabrikanten Google Discover. Deze toont je het nieuws van onderwerpen die jij mogelijk interessant vindt. Bij Samsung was dit niet mogelijk. Samsung gebruikte haar eigen dienst; die in de afgelopen tijd vaak van naam is veranderd. Wat ooit begon met Flipboard, resulteerde uiteindelijk in Bixby Home, Samsung Daily en sinds One UI 3.0, Samsung Free.

Nu wordt duidelijk uit beelden dat Samsung de Galaxy S21 zal leveren met support voor Google Discover. Eerder gingen er al berichten rond over dat Google graag haar aanwezigheid wil opvoeren op toestellen van Samsung. Je mag er vanuit gaan dat Google hiervoor een mooi bedrag heeft overgemaakt naar de rekening van Samsung, want Discover is voor fabrikanten van Android-toestellen geen verplichting.

De komst van Google Discover naar de Galaxy S21 lijkt deel uit te maken van de One UI 3.1 update. Dit zou kunnen betekenen dat wanneer jouw toestel de One UI 3.1 update ontvangt, deze ook de mogelijkheid krijgt tot het instellen van Google Discover. Ben jij blij met deze verbetering? We horen het graag in een reactie, onder dit bericht.