Samsung Free wordt opvolger van Daily: zo komt het eruit te zien

Samsung heeft een nieuwe toepassing klaarstaan voor haar toestellen. Samsung Free moet het huidige Samsung Daily opvolgen. Het is een verzamelbank voor nieuws, weer en meer. We krijgen gelijk te zien hoe de nieuwe app eruit zal komen te zien.

Samsung Free te zien in video

Samsung Daily gaat vervangen worden door de app Samsung Free. Het is een nieuwsplatform welke te bereiken is via het linker-homescreen. In de afgelopen tijd heeft de dienst al verschillende namen gehad, en nu komt daar dus nog eentje bij. We kende de dienst eerder al onder de namen Flipboard Briefing, Upday en Bixby Home. Nu gaat dus ook Samsung Daily uitgefaseerd worden.

Met Samsung Free krijg je in een oogopslag toegang tot verschillende handige informatie. Hierbij kun je denken aan het nieuws, het weer, de verkeersinformatie en andere content. Het is niet bekend of de samenwerkingen met platformen als Spotify, Netflix, Giphy en andere diensten ook voortgezet worden in Samsung Free.

Het nieuwe platform moet makkelijker te bedienen en te gebruiken zijn. Hierbij zal de fabrikant gebruik maken van tabbladen; Watch, Read en Play. Hierbij vind je bij Watch videostreams van tv-dienst Samsung TV+. Bij Read krijg je zoals gezegd het nieuws voorgeschoteld, samen met andere nuttige informatie. Het nieuws wordt onderverdeeld in categorieën zoals tech, politiek, showbizz en andere onderdelen. Bij Play heb je toegang tot mini-games die je kunt spelen.

In onderstaande video is te zien hoe Samsung Free eruit zal komen te zien.