Samsung brengt betaalbare 5G-smartphone Galaxy A42 uit in Nederland

We zien een nieuwe Samsung-smartphone in de Nederlandse winkels liggen. De interessant geprijsde Galaxy A42 5G is vanaf nu verkrijgbaar in ons land.

Samsung Galaxy A42 verkrijgbaar

Het is zover; de Samsung Galaxy A42 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone werd begin augustus aangekondigd en in oktober startte de pre-order. Nu kun je het toestel vanuit voorraad aanschaffen.

De Samsung Galaxy A42 is de betaalbare 5G-smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Je hebt een 6,6 inch scherm tot je beschikking met HD+ resolutie. Dat is voor deze prijs wel opvallend. Anderzijds heb je wel 5G-ondersteuning en heb je 4GB RAM-geheugen. De opslagruimte van 128GB kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

In plaats van een Exynos-chipset heeft Samsung gekozen voor de Snapdragon 690 van Qualcomm. De Samsung Galaxy A42 5G heeft een quad-camera met 48MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens, 5MP dieptelens en 5MP macrolens. Vanuit de doos heeft het toestel Android 10 aan boord en een flinke 5000 mAh accu. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm.

Voor de Samsung Galaxy A42 5G betaal je 349 euro, wat lager is dan de 379 euro die het toestel eigenlijk zou kosten. Je kunt hem kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.