OnePlus Nord review: de allerbeste mid-end voor een top-prijs

Na een aantal jaar probeert OnePlus het opnieuw: een meer betaalbare smartphone uitbrengen. De OnePlus Nord moet zorgen voor succes en heeft alles daarvoor in zich. Is het genoeg? Dat gaan we bespreken in de OnePlus Nord review.

OnePlus Nord review

OnePlus was enkele jaren geleden actief in het middensegment met de OnePlus X. Een directe opvolger kwam er niet. OnePlus zegt nu de feedback gebruikt te hebben voor een echte krachtpatser die niet de prijs heeft van de high-end smartphone. Dit resulteert in de nieuwe OnePlus Nord, een stijlvolle smartphone en direct herkenbaar als OnePlus.

Dat laatste was overigens voor de fabrikant ook erg belangrijk. Het merk wil met de Nord een typische OnePlus-beleving bieden, met een kenmerkend design, de uitgebreide mogelijkheden van OxygenOS en een interessante prijs, zonder in te leveren op kwaliteit. OnePlus zegt ook gekeken te hebben naar waar de consument waarde aan hecht in dit segment, dat resulteert bijvoorbeeld in de dubbele front-camera op het toestel. In de afgelopen weken heb ik de OnePlus Nord uitgebreid getest. Alles hierover lees je in de OnePlus Nord review.

We waren in benieuwd naar de naamkeuze. Nord verwijst naar de naald in een kompas, dat staat voor de richting die je van OnePlus gewend bent. In de afgelopen zes jaar is het merk flink gegroeid en heeft het verschillende successen geboekt. Met de OnePlus Nord wil het merk een ‘nieuwe reis’ maken. Nord is de Europese naam voor North en dat brengt de fabrikant dus bij deze naam.

Verkooppakket

De OnePlus Nord wordt geleverd met een USB-C kabel, 30w Warp Charge lader, wat papierwerk en een siliconen-case. Op het scherm is te zien dat er al een screenprotector is geplakt. Een headset wordt niet meegeleverd, al kun je via USB-C of Bluetooth zelf je oortjes koppelen.

Design en interface

OnePlus wil dat dit toestel direct herkenbaar is als OnePlus, wat mij betreft is het merk daarin prima geslaagd. Anders dan bij andere toestellen van OnePlus zien we bij de Nord een dubbele front-camera. Voorop zien we een 6,44 inch AMOLED scherm met een Full-HD+ resolutie. Erg prettig is de 90Hz verversingssnelheid. Het scherm van de OnePlus Nord is goed afleesbaar, en is dat ook op zonnige dagen. De minimale helderheid is oké, al had deze voor mijn gevoel nog nét wat minder fel gemogen.

De OnePlus Nord is aan de rechterkant voorzien van de handige alert-slider. Hiermee zet je de telefoon snel op geluid aan, stil of op trillen. Het blijft een fijne eigenschap van de OnePlus-smartphone. De smartphone ligt goed in de hand, al kan de glazen achterkant wat glad zijn. Aan deze achterkant vinden we trouwens de quad-camera, waar we later in de OnePlus Nord review uitgebreid op terug zullen komen.

De interface is zoals we die van OnePlus gewend zijn, de erg handige OxygenOS skin welke over Android 10 heen ligt. Deze blijft één van mijn meest favoriete launchers en werkt erg snel en prettig. Oprecht, ik zou vergeten dat de OnePlus Nord geen high-end toestel is. Alles werkt zo prettig en is helemaal naar eigen wens te personaliseren. Van de accentkleuren in de notificatiebalk tot aan het lettertype, de pictogrammen en de klok-stijl.

OnePlus gaf enige tijd geleden aan dat er door het team gewerkt wordt aan een Always On Display. Die functionaliteit is er nog niet, maar met de Ambient Display optie kun je wel een soortgelijke functie activeren. Hiermee licht het scherm kort op als er eenmaal op getikt wordt en zie je zo direct de tijd, het accupercentage en de notificaties.

Communicatie en multimedia

Bellen is nog altijd een belangrijke eigenschap van een telefoon, en dat is bij de OnePlus Nord allemaal prima geregeld. De gesprekskwaliteit is uitstekend, klinkt helder en ook het volume kan hard genoeg. Het ontvangst is ook prima in orde en eventueel kun je een tweede simkaart in het toestel stoppen. De smartphone is ook gelijk klaar voor de toekomst, want er is ondersteuning voor het 5G-netwerk. Overigens heeft OnePlus afscheid genomen van de eigen Telefoon- en Berichten-app. In plaats daarvan vinden we de (eveneens prettig werkende) Google Telefoon en Google Berichten-app.

Qua connectiviteit hoeft het aan niks te ontbreken op deze smartphone. OnePlus heeft de smartphone voorzien van ondersteuning voor zowel 2.4 GHz als 5 GHz WiFi-netwerken, en natuurlijk is er NFC, Bluetooth en locatiebepaling via onder andere GPS. Met al deze verbindingen ervaren we geen enkel probleem; zoals verwacht.

Het bekijken van een video of het beluisteren van muziek is met de OnePlus Nord ook geen probleem. Het heldere 6,4 inch beeldscherm laat beelden perfect tot leven brengen, met realistische kleuren, scherpe en heldere beelden en een fijne beeldkwaliteit. Niets op aan te merken.

Voor de muziekliefhebber heeft de smartphone een enkele speaker. De geluidskwaliteit van deze speaker is meer dan prima. Het volume kan hard en klinkt ook op vol volume nog prettig om naar te luisteren en merken geen vervelende achtergrondruis of dergelijke. Een 3,5 millimeter aansluiting is niet op de OnePlus Nord te vinden. Wel kun je een headset verbinden via de USB-C poort of natuurlijk via Bluetooth.

Camera

OnePlus gaf aan dat het de goede lenzen uit de duurdere toestellen ook beschikbaar wil stellen in het meer betaalbare segment. De OnePlus Nord is voorzien van een quad-camera in verticale opstelling. De hoofdcamera telt 48 megapixel. Verder is er een 8MP groothoeklens, 5MP dieptesensor en een 2MP macrolens. Ondanks dat er geen telelens aanwezig is, kun je wel 2x zoomen zonder kwaliteitsverlies. Dat kan handig zijn om je onderwerp net wat meer dichterbij te halen.

De camera-app is erg prettig in gebruik. Benieuwd welke plant je eigenlijk in de vensterbank hebt staan, of direct een QR-code scannen? Dankzij de integratie van Google Lens heb je het allemaal zo gevonden. De camera-app op de Nord reageert snel en laat zich prettig bedienen.

Hoe zit het met de fotokwaliteit van de OnePlus Nord, dat is een belangrijke vraag. We hebben onder verschillende omstandigheden veel foto’s gemaakt met de smartphone. De Nord schiet erg scherpe plaatjes met voldoende kleurbalans. De details zijn uitstekend, de doortekening is goed en ook met het contrast zit het wel snor.

De nachtmodus hebben we uiteraard ook getest. We zien dat de OnePlus Nord niet veel moeite hoeft te doen om een mooie foto onder deze omstandigheden hoeft te schieten. Ook hierin komt weer naar voren dat de Nord eigenlijk niet eens onderdoet voor een high-end smartphone. Voor het maken van nachtfoto’s kun je de Nachtscène-modus gebruiken in de camera-app.

We hebben onderstaande foto’s met het toestel gemaakt. Wil je meer foto’s zien die we met de Nord geschoten hebben, bekijk dan hier het fotoalbum.

Front-camera

OnePlus heeft de Nord voorzien van een dubbele front-camera. Deze bestaat uit een 32 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens. De kwaliteit hiervan is prima. Beelden zijn scherp en detailrijk, en hebben een juiste afstelling van kleuren. Hiermee kun je dus aardig wat leuke selfies maken.

Videocamera

De videocamera legt beelden vast in 4K met 30fps of in Full-HD met 60fps. De videokwaliteit is prima. De kleuren worden goed vastgelegd en ook de details zijn van goede kwaliteit. Hieronder vind je een video die we in Full-HD met de OnePlus Nord hebben gemaakt.



Prestaties en overige mogelijkheden

OnePlus brengt de Nord uit met een Snapdragon 765 processor van Qualcomm. Deze chipset hebben we al in verschillende toestellen gezien en blinkt uit in de prima prestaties en efficiëntie. Geen verrassing dat we deze dan ook in de Nord tegenkomen. De processor bewijst zich ook bij de OnePlus Nord in positieve zin, want het toestel voelt razendsnel aan. Mijn daily-driver is een OnePlus 8 Pro en die is al bloedsnel, maar voor degenen die geen zware games draait, zal nauwelijks verschil merken tussen de Snapdragon 765 en 865, ik in ieder geval niet.

Ons testexemplaar van de OnePlus Nord is voorzien van 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De goedkopere variant komt uit met een flinke 8GB aan RAM-geheugen en een geheugenopslag van 128GB. Het geheugen van de telefoon is niet uit te breiden, dit is nooit het geval bij OnePlus, maar ook bij deze premium middensegmenter dus niet; iets wat doorgaans wel bij concurrenten kan.

Updatebeleid

We hebben natuurlijk navraag gedaan bij OnePlus voor het updatebeleid van de OnePlus Nord. Goed nieuws. Deze zal niet afwijken met die van de high-end smartphones. Dit betekent dat je voor drie jaar lang zeker bent van beveiligingsupdates. Deze zullen eenmaal per twee maanden uitgebracht worden. Android-upgrades worden gegarandeerd voor een periode van twee jaar. Het wordt niet uitgesloten dat OnePlus langer doorgaat met het updaten van de smartphone.

Vingerafdrukscanner

In-display vingerafdrukscanners waren in het begin lang niet zo goed als nu het geval is. Naar mijn mening zijn er nog steeds niet al te beste vingerafdrukscanners in het scherm. Bij Huawei en OnePlus is dat doorgaans wel in orde, en ook de vingerafdrukscanner van de OnePlus Nord is van uitstekende kwaliteit. Volgens de fabrikant is deze gelijk aan die van de 8-serie, dus dat zit wel snor. Eventueel kun je ook gebruik maken van gezichtsherkenning.

Accuduur

OnePlus heeft de Nord uitgerust met een 4115 mAh accu. Deze kan dankzij de 30T Warp Charge snel weer opgeladen worden. Met een half uur laden moet deze weer voor 70 procent zijn opgeladen, wat netjes is in deze prijsklasse, want hoge laadsnelheden zien we zelden voor deze prijs.

We hebben de OnePlus Nord onder verschillende omstandigheden gebruikt. De accu van het toestel scoort prima. Een dag kom je zeker wel door. We noteren daarbij een screen-on-time van tussen de 4,5 en 5,5 uur. Erg netjes.

Beoordeling

De OnePlus Nord is na de OnePlus X van enkele jaren geleden een nieuwe poging om in het middensegment punten te scoren. Op papier leek het er al op dat OnePlus de website voor een groot deel heeft gewonnen. In de praktijk stelt de OnePlus Nord absoluut niet teleur. Alles wat je nodig hebt, zit aan boord van de telefoon. Daarnaast ben je voorbereid op de toekomst dankzij de ondersteuning voor 5G en een prima updatebeleid.

Een ander voordeel is dat de OnePlus Nord voorzien is van OxygenOS en dit blijft in gebruik een erg prettige skin over Android heen. De geluidskwaliteit is prima, het toestel heeft een mooi beeldscherm en de camera heeft zich ook goed bewezen. Het is lastig échte minpunten aan te wijzen, want voor dit bedrag krijg je een perfecte smartphone. Ik zei het al eerder in de review; met de OnePlus Nord vergeet je eigenlijk dat het geen high-end toestel is. Goed hoeft niet duur te zijn, de Nord is een uitstekende keuze.

Voor een heel net bedrag van 399 euro (8GB/128GB) of 499 euro (12GB/256GB) heb je de OnePlus Nord in huis. Voor dit geld kun je eigenlijk geen betere smartphone krijgen. Je kunt het toestel bestellen bij: Coolblue, T-Mobile, Belsimpel en bij OnePlus zelf.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro