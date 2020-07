Download de OnePlus Nord wallpapers voor je eigen smartphone

Vandaag was het langverwachte moment; de OnePlus Nord werd aangekondigd. De smartphone is voorzien van een reeks nieuwe achtergronden. Deze wallpapers kun je nu downloaden voor op je eigen smartphone.

OnePlus Nord wallpapers

Vandaag was de OnePlus Nord aankondiging. In onze uitgebreide OnePlus Nord preview hebben we het toestel, en de Buds al wat uitgelicht. Het toestel komt begin augustus beschikbaar voor een erg nette prijs. Wil je alvast een beetje het ‘Nord-gevoel’ naar je eigen smartphone halen, dan kun je vanaf nu de OnePlus Nord wallpapers downloaden voor op je eigen toestel.

Het gaat om acht statische wallpapers en vier live wallpapers die je kunt downloaden. Een aantal kennen we al van andere OnePlus-toestellen zoals de 8-serie. Download je de live wallpapers, dan dien je deze nog wel met een app te kunnen instellen als achtergrond. Daarvoor kun je deze app gebruiken.

Net als bij voorgaande toestellen is Hampus Olsson de maker van de achtergronden. Je kunt de OnePlus Nord wallpapers downloaden via deze link. Wil je de live wallpapers, dan kun je deze hier downloaden.