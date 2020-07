OnePlus kiest bij Nord voor Google-apps, in plaats van eigen apps

We zagen bij de eerdere modellen van OnePlus dat toestellen met eigen OnePlus-apps werd geleverd, maar dat gaat op sommige gebieden veranderen. Dit heeft OnePlus bevestigd.

OnePlus Nord met Google-apps

De nieuwe OnePlus Nord zal dinsdag aangekondigd worden. Hoewel er al veel uitgelekt is, gooit OnePlus zelf er ook zo nu en dan wat informatie uit. De hype is dus lekker bezig, en natuurlijk zijn we benieuwd naar wat de fabrikant ons gaat tonen. Nu komt er meer informatie naar buiten over de apps die we terug gaan zien op de Nord.

Op de OnePlus 8-serie en eerdere toestellen zagen we verschillende apps van OnePlus zelf. Denk aan de Telefoon-app, maar ook de berichten-app. Op ieder toestel vind je daarnaast nog een reeks Google-apps (net als op elk Android-toestel). Er gaat hier echter wat veranderen, zo heeft OnePlus bekend gemaakt.

OnePlus stopt (in ieder geval bij de Nord) met het leveren van een eigen Telefoon-app, Contacten-app en Berichten-app. In plaats daarvan kiest OnePlus ervoor om Google Telefoon en Google Berichten mee te leveren. De telefoon-app krijgt net als de OnePlus-app integratie van Google Duo. OnePlus wil gebruikers zo de beste Android-ervaring bieden. Mogelijk helpt het ook voor de introductie van RMS en kunnen apps zo sneller bijgewerkt worden, namelijk gewoon via de Play Store.

Het is niet bekend of OnePlus de Google-apps ook voortaan verkiest bij andere nieuwe toestellen. Dat zullen we waarschijnlijk gaan zien bij de aankondiging van de OnePlus 8T-serie, maar we vermoeden dat dit het einde van het tijdperk is voor de eigen OnePlus-apps voor telefoon en berichten. Wel is gewoon de Galerij-app van OnePlus op het toestel te vinden.