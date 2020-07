OnePlus Nord wordt uit de doeken gedaan: foto’s en productiekosten

OnePlus heeft een vrij opmerkelijke strategie voor het promoten van een nieuw toestel. De nieuwe OnePlus Nord is nu op beeld te zien, en we komen meer te weten over de productiekosten.

Nieuwe informatie OnePlus Nord

YouTuber Marques Brownlee heeft gesproken met mede-oprichter Carl Pei van OnePlus. In de video die hij deelt, is de nieuwe OnePlus Nord te zien, welke zijn introductie zal krijgen op 21 juli. Voor het zover is, krijgen we het toestel al van verschillende kanten te zien en wordt er meer verteld over de productiekosten van de telefoon.

OnePlus wil met de Nord vast blijven houden aan een ontwerp, waarbij mensen direct zien dat het een OnePlus-telefoon is, zo stelt Pei. Wel zien we een aantal aanpassingen. Zo is de camera-module die bij de 8 en 8 Pro nog in het midden zat, naar de linkerkant verplaatst.

Productiekosten

Interessante details gingen ook over de productiekosten van een nieuwe smartphone. Hoewel veel nog onduidelijk blijft qua kosten, weten we wel dat de Nord niet gecertificeerd zal zijn voor stof- en waterdichtheid. Een IP-certificering kost al gauw zo’n 15 dollar per toestel, omdat de testen hiervoor duur zijn. OnePlus zelf stelt dat de Nord 30 seconden in 30 centimeter diep water gehouden kan worden.

Verder ligt de prijs van een NFC-module op 4 dollar per toestel. De kosten voor een AMOLED-scherm zijn twee keer zo hoog als een LCD-paneel en ook voor een hogere verversingssnelheid geldt een hogere prijs. Overigens zijn er ook kosten voor een koptelefoonaansluiting. Het is niet zozeer de aansluiting zelf, maar vooral de mechanica voor het verplaatsen van dingen in de smartphone.

In de video van de Youtuber zien we ook de voor- en achterkant van de nieuwe OnePlus Nord. De smartphone zal aan de voorkant voorzien zijn van een dual front-camera. Achterop is er een quad-camera setup. Het scherm loopt niet door aan de zijkanten. De handige alert-slider is ook te vinden op het toestel en eerder werd al duidelijk dat er ondersteuning zal zijn voor 5G. Op 21 juli krijgen we alle details te horen.