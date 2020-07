Evleaks lekt foto’s van nieuwe OnePlus Nord

De OnePlus Nord komt bijna dagelijks in het nieuws. Vandaag is dat niet anders. Evan Blass heeft foto’s gedeeld van de nieuwe smartphone en laat vrijwel het hele design zien.

OnePlus Nord door Evleaks

Evleaks is een bekende naam in de smartphonewereld. Met regelmaat weet hij in een vroeg stadium smartphones te onthullen die nog niet aangekondigd zijn. Dat is nu ook het geval bij de OnePlus Nord. Dit moet de nieuwe betaalbare 5G-smartphone van OnePlus worden. De aankondiging hiervan staat gepland voor 21 juli.

De OnePlus Nord zal aan de voorkant voorzien zijn van een 90Hz AMOLED-scherm dat niet doorloopt aan de zijkanten. In de linkerhoek zit een dual front-camera. Deze zou bestaan uit een sensor van 32 megapixel en een 8MP groothoeklens, ideaal voor groepselfies. Aan de achterkant zien we de camera-opstelling. Dit moet een quad-camera zijn met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 5MP macro en 2MP dieptelens. De volumetoets zal links gepositioneerd zijn, rechts zien we de power-button en de alert-slider.

Naast een Snapdragon 765G processor verwachten we op de smartphone ook optische beeldstabilisatie en 5G. Alle details zullen we te horen krijgen op 21 juli.