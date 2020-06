OnePlus Nord: onbekend toestel vanaf morgen verkrijgbaar

OnePlus begon de verkoop van smartphones in het begin met invites, nu kiest het voor een andere opvallende strategie. De nog onbekende OnePlus Nord kan vanaf morgen aangeschaft worden.

OnePlus Nord te bestellen

OnePlus heeft een nieuwe, bijzondere strategie bedacht voor het lanceren van een nieuwe smartphone. Met hier en daar een hint naar het nieuwe toestel, vult de fabrikant het Instagram-account OnePlusLiteZThing, maar zonder echt informatie te delen. Nu komt het wat meer in een stroomversnelling.

De fabrikant heeft bekend gemaakt dat gebruikers vanaf morgen, 1 juli, de nieuwe OnePlus Nord kunnen bestellen. Het gaat om een pre-order waarvoor een aanbetaling van 20,00 euro wordt gevraagd. Die dag zullen er 100 stuks van de OnePlus Nord aangeboden worden. Op 8 juli wordt er een nieuwe lichting beschikbaar gesteld voor pre-order en op 15 juli kun je 24 uur lang een pre-order plaatsen.

OnePlus heeft dus bevestigd dat de smartphone de naam ‘OnePlus Nord’ krijgt, en dus niet OnePlus 8 Lite of OnePlus Z. Het moet een premium OnePlus-ervaring bieden voor een meer betaalbare prijs. Specificaties zijn niet bekend, al spraken eerdere geruchten over 5G, een triple-camera, dual-front camera, een 6,55 inch AMOLED 90Hz scherm en een Snapdragon 765G processor.

Wanneer het bedrijf meer bekend maakt over de OnePlus Nord is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wanneer het toestel uitgeleverd gaat worden. Wel krijgen degenen die een pre-order plaatsen ‘extra merchandise’. Je kunt een pre-order plaatsen via deze link. De pre-order begint om 10:00 uur Nederlandse tijd.