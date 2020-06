OnePlus Z komt begin juli; ook informatie over prijs

OnePlus heeft voor begin juli en nieuwe aankondiging gepland staan, zo melden bronnen. Volgens geruchten komt de nieuwe betaalbare telefoon van de fabrikant op 10 juli. We komen ook andere details te weten.

OnePlus Z aankondiging

Op 10 juli zou de aankondiging gepland staan van de nieuwe OnePlus Z. Dit moet het nieuwe betaalbare toestel worden van de fabrikant, met prima specificaties. De informatie zou afkomstig zijn van een bron binnen het bedrijf. Er gaan al lange tijd berichten rond over het toestel. Daaruit werd duidelijk dat de smartphone zal beschikken over een Snapdragon 765 processor, 6GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB.

De smartphone die eerder al opdook als OnePlus 8 Lite, zal beschikken over een 6,55 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, bij de huidige 8 en 8 Pro is dit 120Hz. Verder zal de smartphone direct geleverd worden met 5G en Android 10 met natuurlijk de OxygenOS skin. Eerder doken er al renders op van de telefoon, waarbij we een punch-hole in het midden van het scherm zien.

Omgerekend zal de prijs van de Europese variant van de OnePlus Z uitkomen op een bedrag van rond de 400-450 euro, zo is de verwachting. Op 2 juli heeft OnePlus overigens ook een event gepland staan. Daar presenteert het merk voor de Indiase markt goedkopere televisies met Android TV. In september vorig jaar presenteerde het merk daar ook al twee modellen. Deze gaan we naar verwachting niet in Europa zien.

Of we de OnePlus Z ook direct op 10 juli in Nederland kunnen verwachten is nog afwachten. Het kan goed zijn dat OnePlus kiest voor een aparte Europese aankondiging.

