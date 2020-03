Meer details OnePlus 8 Pro en 8 Lite komt als ‘OnePlus Z’

Er is meer nieuws over de aankomende toestellen van OnePlus. We komen meer te weten over het beeldscherm van de OnePlus 8 Pro. Tevens horen we nu de naam OnePlus Z vallen.

OnePlus Z op komst

In de afgelopen dagen verscheen er al steeds meer nieuws over de high-end smartphones van OnePlus. Zo zagen we de OnePlus 8 Pro persfoto en verscheen er een persfoto van de OnePlus 8. Er zit ook nog een derde model aan te komen, de OnePlus 8 Lite. Echter, Max Weinbach van XDA, maakt melding dat de goedkopere OnePlus 8 niet onder de naam Lite uitgebracht gaat worden.

De naam voor het toestel wordt waarschijnlijk ‘OnePlus Z’. Mogelijk dat OnePlus dus kiest voor een comeback voor de jaren geleden uitgebrachte OnePlus X. De OnePlus Z wordt waarschijnlijk niet op hetzelfde moment gepresenteerd als de twee 8-toestellen.

OnePlus 8 Pro display

Er is ook meer te melden over het beeldscherm van de OnePlus 8 Pro. Ishan Agarwal weet te melden dat de OnePlus 8 Pro een 6,78 inch Fluid Curved 120Hz beeldscherm krijgt. Dat is niet veel nieuws, maar wel weet hij meer te melden over de verschillende technieken die aan boord zijn van het toestel.

Het gaat om een OLED-beeldscherm met QHD+ resolutie. Er is MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) voor nog vloeiendere weergave en ondersteuning voor HDR10+ 1400 nits. Tevens moet OxygenOS nog vloeiender en sneller werken, en kiest OnePlus voor een nieuwe vibratiemotor. Haptics 2.0 geeft aan dat er verbeteringen op komst zijn voor de haptische feedback, al wordt niet veel meer duidelijk hierover.

Het is door OnePlus nog niet bevestigd wanneer de nieuwe OnePlus 8-serie aangekondigd wordt. Geruchten spreken over 15 april. Gisteren verschenen foto’s van de kleuren van de OnePlus 8.