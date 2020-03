Alle specificaties van OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro uitgelekt

Er wordt steeds meer duidelijk over de nieuwe OnePlus 8-serie van de Chinese fabrikant. Nu liggen de specificaties van de twee smartphones op straat. Wat hebben de telefoons te bieden?

Specs uitgelekt van OnePlus 8 (Pro)

Naar verluidt zou OnePlus op 15 april de nieuwe OnePlus 8-serie willen presenteren, maar tot dusver houdt het bedrijf de lippen stijf op elkaar. Eerder zagen we al renders voorbijkomen, met een aantal specificaties. Nu kan de techsheet verder uitgebreid worden met meer details. De informatie hierover is naar buiten gebracht door Ishan Agarwal.

OnePlus 8

De OnePlus 8 krijgt een 6,55 inch Full-HD+ Super AMOLED-beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. Daarbij wordt de telefoon uitgebracht in de kleuren Glow, Black en Green. Aan boord van het toestel is een Snapdragon 865 processor met ondersteuning voor 5G en ook is er 8/12GB aan werkgeheugen beschikbaar. OnePlus voorziet ‘de 8’ van een triple-camera met 48MP hoofdsensor, 16MP lens en een 2MP lens. Vermoedelijk betreft die laatste een dieptesensor. De front-camera, verwerkt in een punch-hole, telt 16 megapixel. Daarbij is er een 4300 mAh accu en kan deze met Warp Charge 30T worden opgeladen.

OnePlus 8 Pro

De meest uitgebreide smartphone wordt de OnePlus 8 Pro. Dit toestel krijgt een 6,78 inch QHD+ Super AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon is gedoopt in drie blikken verf; Blue, Black en Green. Het werkgeheugen bestaat uit 8GB of 12GB, het interne geheugen komt uit op 128GB of 256GB. Ook dit toestel krijgt de Snapdragon 865 processor met ondersteuning voor 5G en er is een 16MP front-camera.

OnePlus geeft de OnePlus 8 Pro een quad-camera mee. Twee lenzen van 48 megapixel, een lens van 8 megapixel en een 5 megapixel lens. De accucapaciteit is weer wat toegenomen, met een capaciteit van 4510 mAh. Deze kan met Warp Charge 30T bedraad worden opgeladen. Daarbij is het het eerste OnePlus toestel dat draadloos opgeladen kan worden, dit gebeurt eveneens met 30W, en ook is er 3W Reverse Wireless Charging.

Opvallend is dat OnePlus eerder nog aangaf dat het niet doet aan IP-certificeringen. Een toestel kan immers ook waterdicht zijn zonder zo’n certificaat, en die kosten wil OnePlus liever zelf in de hand houden. Toch lijkt het erop dat er voor de OnePlus 8 Pro een IP68-certificaat is aangeschaft. Dit betekent dat het toestel stof- en waterdicht is.

Aankondiging

Zoals gezegd heeft OnePlus zelf nog niks losgelaten over de nieuwe smartphonereeks. Wel zou OnePlus van plan zijn de telefoons op 15 april aan te kondigen, maar laten we een slag om de arm houden. Er zou ook nog een OnePlus 8 Lite aan zitten te komen, maar die zou pas op een later moment getoond worden aan het publiek, zo is gebleken uit eerdere geruchten.

OnePlus 7T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro