‘OnePlus 8-serie wordt medio april aangekondigd’: ook prijs 8 Lite bekend

OnePlus zou van plan zijn om haar nieuwe smartphonereeks medio april aan te kondigen. Het gaat om de OnePlus 8-serie welke vermoedelijk bestaat uit drie toestellen.

OnePlus 8-serie in april

In april moet het doek van de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus 8 Lite gaan, zo melden bronnen. Wanneer deze berichten kloppen, is de aankondiging een maand eerder dan normaal. De smartphones van de nieuwe serie werden namelijk eerder nog in mei getoond. De informatie over de aankondiging zou afkomstig zijn van een bron die dicht bij het bedrijf staat.

We vermoeden dat de vervroeging van de aankondiging te maken heeft met de concurrentie. Samsung heeft onlangs de S20-serie aangekondigd en ook andere merken hebben hun high-end smartphone gepresenteerd, zoals de Sony Xperia 1 II. Voor OnePlus moet dit de positionering in de markt verbeteren. OnePlus zou de ‘8’ voorzien van draadloos laden en een 120Hz beeldscherm. Daarbij lijkt weer afscheid genomen te worden van de pop-up camera.

Eerder verschenen render van de vermoedelijke OnePlus 8 Pro

We zijn benieuwd naar de toestellen die OnePlus half april gaat tonen. Of we inderdaad direct alle drie de toestellen gaan zien, is niet bevestigd. In het verleden doken wel de berichten op over drie verschillende modellen in de 8-serie. Een exacte datum is nog niet bekend gemaakt, maar het zou in de tweede week van april moeten gebeuren.

Volgens nieuwe informatie krijgt de OnePlus 8 Lite een MediaTek Dimensity 1000 processor met 5G-ondersteuning en een prijskaartje van 460 euro. Het zou voor de eerste keer zijn dat OnePlus een chipset van MediaTek gebruikt.

